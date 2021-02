El Granada recupera a uno de sus jugadores más importantes para el encuentro frente al Nápoles

Foto: Granada CF

Ángel Montoro ha superado su sinovitis en la rodilla izquierda y estará a disposición de Diego Martínez para el partido de mañana frente al Nápoles. De hecho, ha comparecido este miércoles, junto al entrenador, en la rueda de prensa previa al partido en la que ha mencionado a Fabián como su jugador favorito del rival. Por su parte Diego Martínez ha indicado que su equipo lleva disputados ya 37 partidos, cuando una ligar normal suma 38.

Pare el técnico estas eliminatorias no suelen decidir en un solo partido y además, considera que el orden de la celebración de los encuentros no tiene incidencia. Estas afirmaciones las fundamenta en las estadísticas. También ha reivindicado para ese jueves el espíritu que llevó al equipo a ascenso a Primera y no ha descartado poder recuperar a algún jugador más para este compromiso europeo. El único que podría salir del parte médico, salvo sorpresa, es Germán y además no es algo sencillo. El resto de los lesionados son Milla, Quini, Roberto Soldado y Luis Suárez. Martínez ha comentado la anécdota según la cual, ante la carencia de delanteros, cuando pide voluntarios para este puesto, levantan la mano hasta los porteros.