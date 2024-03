Granada celebrará el día de la Cruz el 3 y 4 de mayo

La concejala de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Granada, Carolina Amate, ha informado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2024 de la aprobación de la celebración del Día de la Cruz, que este año gozará de dos días, el viernes 3 y el sábado 4 -ambos de 12:00h a 00:00h-, además de la normativa para el montaje y concurso de ‘Cruces de Mayo 2024’.





Carolina Amate ha contextualizado que “a día de hoy, la festividad del Día de la Cruz se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad de Granada y en un referente al que acude gente de diferentes zonas de España y del extranjero”, por lo que “el Ayuntamiento promueve una serie de iniciativas para fomentar esta festividad tradicional y cultural de nuestra ciudad”.





Amate ha reseñado que “desde este equipo de gobierno queremos que el Día de la Cruz reciba el mayor respaldo posible que podamos brindarle desde el Ayuntamiento, por lo que impulsamos y animamos a





la participación en el concurso de Cruces en sus cuatro modalidades de calles y plazas, patios, escolar y escaparates”.





La voluntad del equipo de gobierno de Marifrán Carazo, ha agregado la edil, es, por un lado, fomentar la participación ciudadana en la revitalización de esta tradición que forma parte de la idiosincrasia y cultura granadinas; y, por otro lado, fomentar y crear la conciencia, desde el absoluto convencimiento, para que vuelva ser una fiesta familiar, de esparcimiento, artística y monumental.





Así, se van a destinar diferentes cantidades económicas para los premios de este concurso, como 14.500€ en concepto de premios se concedan a los titulares de las cruces participantes y que resulten premiadas en sus distintas modalidades y secciones; 2000€ que se destinarán para hacer frente al pago de los premios especiales a la participación vecinal; 500€ que se destinarán para hacer frente al pago al premio especial personas mayores; y otros 500€ que se concedan a los titulares de las cruces participantes en la Sección Escolar y que resulten premiadas.





En este sentido, la Carolina Amate ha detallado los premios según modalidad, siendo para Sección de Calles y Plazas un Primer premio de 2.500 euros y distinción; Segundo premio de 1.800 euros y distinción; un Tercer premio de 1.000 euros y distinción; y dos menciones especial a la participación vecinal de 500 euros y distinción cada una.





El mismo reparto queda estipulado para Sección de Patios, que añade una mención especial personas mayores de 500 euros y distinción y otra para mayores únicamente con distinción. En cuanto a la Sección de Escaparates queda dotada con un Primer premio de 1.000 euros y distinción; un Segundo premio de 800 euros y distinción; y un Tercer premio de 400 euros y distinción. Por último, la Sección Escolar constaría de Primer premio de 1.000 euros y distinción; Segundo premio de 800 euros y distinción; y Tercer premio de 400 euros y distinción. Un jurado, compuesto por un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos; n representante de la Facultad de Bellas Artes; un representante de la Delegación de Cultura; un artista especialista en Artes Plásticas; y un representante de cada Grupo Municipal visitará las Cruces a partir de día 2 a las 16:00 horas.





El montaje de las cruces en calles y plazas se podrá iniciar desde el día 1 de mayo a partir de las 10:00 horas y habrá de estar finalizado a las 16:00 horas del día 2 de mayo, hora en la que iniciará su visita el Jurado Calificador del concurso. Por otra parte, el desmontaje de las cruces, mobiliario, estructuras y ornamentos en general habrá de estar finalizado antes de las 24:00 horas del día 5 de mayo, debiendo quedar la vía pública limpia y en perfecto estado.





Barras





La instalación de barras no estará permitida en las calles, todas deberán estar instaladas en recintos cerrados y todas las Asociaciones e Instituciones interesadas deberán obtener la preceptiva licencia de actividad ocasional o extraordinaria, para lo que habrán de presentar la oportuna solicitud en modelo normalizado junto con documentación exigida.





ECONOMÍA





El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha informado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2024 de la aprobación del Marco Presupuestario para los ejercicios 2025 a 2027, un documento que expone las proyecciones de los distintos tipos de ingresos y gastos del Consistorio para los tres próximos años, cumpliendo con la obligación de remitir información de los planes presupuestarios a medio plazo al Ministerio de Hacienda.





El portavoz ha recordado la dificultad que el equipo de gobierno de Marifrán Carazo ha encontrado para poder aprobar el Presupuesto de 2024, debido a la herencia recibida por parte del anterior alcalde, que supuso estar fiscalizados e intervenidos por el propio Ministerio de Hacienda.





No obstante, ha contrapuesto Jorge Saavedra, “gracias al trabajo de nuestra alcaldesa y su equipo hemos conseguido elaborar unas cuentas realistas de casi 330 millones, que son una herramienta para construir el proyecto de ciudad que queremos para Granada, que van a dotar a nuestra ciudad de estabilidad y que ya están provocando que empresarios e inversores recuperen la confianza para apostar por Granada”.





En este sentido, Saavedra ha señalado que “antes incluso de la aprobación del Presupuesto 2024 ya nos pusimos a trabajar en el de 2025, el cual ya sí será un proyecto totalmente nuestro, sin lastres, con el que podremos poner en marcha todas las políticas y proyecto que queremos para nuestra ciudad”.





Así, también en cumplimiento con la normativa prevista en la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentamos nuestro Plan Presupuestario 2025-2027, que aprueba los marcos presupuestarios en los que se encuadrará la elaboración de los Presupuestos anuales, una vez conocida la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que haya suministrado el Estado.





Varios aspectos que hay que tener en cuenta para la elaboración de presupuestos futuros son el plan de ajuste al que estamos forzados por recibir 35.578.383,33€ en 2023 por parte del Gobierno Central y que nos obliga a aprobar cada uno de los presupuestos con superávit de 6.300.000 € y revertir el remanente de tesorería negativo en positivo a partir de 2029, además del cumplimiento del período medio de pago a proveedores a 30 días desde diciembre de 2023.





Por ello el plan presupuestario que presentamos para los períodos 2025-2027, partiendo de los presupuestos de 2024, deben ser muy relistas, pero optimistas, ya que esperamos poder ampliar las partidas presupuestarias tras la ejecución rigurosa del Presupuesto de 2024 y adoptando medidas de mejora de la gestión tributaria que ya hemos comenzado a aplicar y que ya están dando sus frutos.





Jorge Saavedra ha explicado que “la planificación de ingresos corrientes que hacemos de cara a los años 2025 a 2027 contempla un aumento de un 3% respecto a 2024, en concepto de participación en los ingresos del Estado, pasando de 320.188.017,86€ en 2024 a 322.508.381,82€ para los años 2025, 2026 y 2027.





Al hilo, Saavedra ha ampliado que la proyección que realizamos no contempla ingresos financiero a largo plazo, es decir, no contemplamos utilizar ingresos de préstamos, mientras que la previsión de ingresos no financieros contempla un capital de ingresos corrientes, provenientes de enajenaciones o ventas de solares, presupuestado en 6 millones de euros.





URBANISMO





Jorge Saavedra ha informado sobre la aprobación en Junta de Gobierno Local de la modificación en el uso de la parcela nº183 del Camino de Ronda, de 3.373,40 m² de suelo, pasando a ser de uso terciario comercial a residencial.





El convenio que se aprueba se enmarca dentro de la innovación o modificación del PGOU de 2001, que pretendía cambiar el uso existente de la parcela de la antigua BMW de Camino de Ronda por el uso de un residencial plurifamiliar en manzana cerrada, con el propósito de crear una residencia de estudiantes de aproximadamente 588 habitaciones, construidas en un edificio de 6 plantas, más dos se sótano, con la creación de 158 plazas de aparcamiento y 24 para bicicletas.





Según Jorge Saavedra, es necesario realizar este convenio toda vez que se trata de una actuación de dotación y tramitada con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la cual se establece que para hacer este cambio de uso es necesario hacer una serie de cesiones compensatorias al municipio de Granada, debido al incremento de aprovechamiento del suelo que, en este caso, al no poder materializarse en la parcela en cuestión, se transforman en una aportación monetaria que se refleja en este convenio, que tiene un valor de 1.087.387,32€. Este ingreso recibe el Ayuntamiento se invertirá en obras municipales y sistemas generales.





Saavedra ha subrayado que “gracias a la gestión del equipo de gobierno de Marifrán Carazo y a su impulso en el área de Urbanismo, este Ayuntamiento ha desbloqueado otro expediente que llevaba atascado desde 2017, lo que va a posibilitar la creación de nueva vivienda y plazas residenciales para dar facilidad y atraer a jóvenes, de cara a construir una ciudad más atractiva para vivir, aumentar la población y, además, retener el joven talento emergente en Granada”.





En resumen, ha concluido Jorge Saavedra, “con la aprobación de esta propuesta en la Junta de Gobierno Local se consigue aprobar el convenio que posibilite la construcción de un residencial en la parcela de la antigua BMW, el cual tendrá todos los trámites aprobados para que el promotor pueda iniciar la obra a partir de abril, y el ingreso en el Ayuntamiento por parte del área de Urbanismo de más de un millón de euros, en concepto de compensación por el mayor aprovechamiento del suelo”.