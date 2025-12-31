Granada celebra la Nochevieja con la mirada puesta en la Capitalidad Cultural de 2031

Granada se prepara para recibir el 2026 con una gran fiesta de Nochevieja en la Plaza del Carmen. El evento, que comenzará a las 22:30 horas, tendrá un aforo limitado a 3.500 personas y estará centrado en promover la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031. Se repartirán 3.500 raciones de uvas y bolsas de cotillón entre los asistentes.

Una celebración con la vista en 2031

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha destacado que el argumento principal de la fiesta es "el respaldo, el apoyo y la presencia de la candidatura". El himno del proyecto sonará durante los fuegos artificiales de medianoche. La celebración contará con la actuación del grupo Ojos de Bruce a las 23:15 horas y, tras las campanadas, continuará con el grupo Retroactivos hasta las 2:00 de la madrugada.

Dispositivo de seguridad y control de aforo

Para garantizar la seguridad, se ha diseñado un amplio dispositivo. A partir de las 22:00 horas, se cortará el tráfico en la calle Reyes Católicos y la Policía Local acordonará la zona para controlar el acceso y no superar el aforo previsto de 3.500 personas. El concejal ha insistido en que "es mejor hacerlo de manera ordenada que que desbordado".

Las calles aledañas a la Plaza del Carmen funcionarán como vías de evacuación para asegurar una salida "ordenada y tranquila". Además, la calle Navas se mantendrá despejada para facilitar el paso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario.

Nuevos recursos y transporte público

El Ayuntamiento ha presentado una nueva ambulancia de soporte vital básico, una inversión de 104.000 euros que reforzará la atención sanitaria en grandes eventos. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha afirmado que con esta incorporación "nuestra ciudad va a estar más segura, sobre todo en aquellos momentos del año de más afluencia".

En cuanto al transporte público, el servicio de Metro finalizará a las 21:15 horas en Nochevieja, reanudándose a la 1:00 de la madrugada. Además, la Junta de Andalucía mantendrá en 2026 la bonificación del transporte y financiará un 20% adicional de descuento, según ha confirmado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.