Granada acoge el estreno de la última película de BTS la banda referente mundial de K-Pop

Este próximo miércoles se estrena a nivel mundial Bring the Soul: the movie, la última película de BTS, la banda de referencia mundial mundial de K-Pop (Korean Pop). En Granada (Kinepolis Granada, Kinepolis Nevada y Ocine Serrallo) se proyectará la cinta del 7 al 11 de agosto. En

España llegará a más de 80 ciudades.

La tercera película de Bangtan Boys (BTS) muestra a la banda de) al final del tour europeo de Love Yourself, en el que ofrecieron 24 conciertos en 12 ciudades. Tras el último concierto de su gira europea, desde una azotea de París, los miembros del grupo cuentan sus historias personales, desde descubrir nuevas ciudades a tocar frente a miles de sus fans, conocidos como ARMY, por todo el mundo. Una mirada dentro del mundo de esta afamada banda surcoreana lejos de los escenarios, con conversaciones privadas del grupo y espectaculares imágenes de los conciertos del tour.

La cinta propone a los fans una nueva experiencia de BTS completamente nueva en cines a nivel mundial. La cinta, dirigida por Jun-Soo Park, y producida por Big Hit Entertainment Co. Ltd. junto a Camp Entertainment, tiene una duración de 105 minutos y se podrá ver en España gracias a la distribución de Versión Digital. Las entradas ya están a la venta desde la página web oficial de la película www.bringtheSoulthemovie.com. Esta última cinta, sigue al exitoso estreno de Burn the Stage The Movie que, con una facturación de 18,5 millones de dólares se convirtió en el evento más taquillero de todos los tiempos a nivel mundial.

BTS es una boyband surcoreana de K-Pop (música pop coreana influenciada por diferentes estilos como el electropop, el hip-hop, el rock, el heavy metal o el dancepop) que está cautivando a millones de fans en todo el mundo, no sólo lo son por su música y sus coreografías sino por todo el imaginario que representan. Los miembros de la banda son Jungkook, Suga, J-Hope, V, Jin, Jimin y RM. El grupo está en camino de convertirse en un icono mundial desde su debut, en junio de 2013, gracias a su auténtica música, autoproducida, y a los excelentes espectáculos. BTS ha movilizado a millones de fans en todo el mundo, así como a millones de seguidores por las redes sociales: 20,9 millones en Twitter, 19,7 millones de Instagram y 8,9 millones en Facebook. En España a 125.000 en Twitter, 75.700 en Facebook, 24.200 en Youtube o 17.500 en Instagram.

BTS han encabezado las listas de éxitos, siendo reconocidos con numerosos premios: en 2017 recibió el premio “Top Social Artist” por tres años consecutivos en los Billboard Music Awars. En 2018 fue nombrado por Forbes como la celebridad más influyente de Corea. Además, imparten una influencia positiva a través de actividades como la campaña Love Myself y el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas ‘Speak Yourself’.