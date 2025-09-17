COPE
Fundación Caja Rural Granada une cultura y solidaridad con Sole Giménez

Sole Giménez celebra cuatro décadas de trayectoria con su espectáculo ¡Celebración!

Fundación Caja Rural Granada continúa apostando por la cultura con causa a través de su ciclo Acústicos Solidarios y en este marco el próximo 25 de octubre el auditorio de la entidad acogerá la actuación de Sole Giménez, una de las voces más emblemáticas y poderosas del panorama musical español.

La recaudación del concierto será destinada a Agrafim, entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2000 trabaja para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

La asociación se ha consolidado como un referente en Granada, ofreciendo espacios de orientación, actividades terapéuticas y campañas de concienciación social. Sole Giménez celebra cuatro décadas de trayectoria con su espectáculo ¡Celebración!, un recorrido musical que abarca desde el pop hasta la bossa nova y el bolero.

Temas icónicos como 'Cómo hemos cambiado', 'Alma de Blues', 'Todas las flores' o 'Ramito de violetas' formarán parte del repertorio de la noche. Las entradas estarán disponibles a partir del 30 de septiembre a las 11,00 horas en la web de la Fundación Caja Rural Granada, con un precio único de 20 euros.

