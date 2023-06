Francisco Cuenca : "No usen la mayoría absoluta como un rodillo espinoso"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha pedido este sábado a la nueva alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), y a su equipo que "no usen la mayoría absoluta como un rodillo espinoso" de la que ha dicho que saben, "porque lo han sufrido, sus efectos más negativos" y que "hagan suyo el trabajo ya iniciado para que esta ciudad no pierda más el tiempo que no tiene".





Ha sido en la primera intervención del ya exalcalde de Granada tras tomar posesión del cargo de regidora su sucesora, Marifrán Carazo (PP), arropada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la sesión constitutiva de la corporación local de Granada, en la tarde de este sábado en el Patio del Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra.





En ella ha repasado algunos de los hitos de sus dos etapas al frente del Ayuntamiento de Granada, desde una posición "centrada", y ha pedido a los populares no caer "en la bronca de parte" y no usar la ciudad "para confrontar con gobiernos de diferente signo político".





"Tienen la oportunidad desde ya de tomar nota. A Granada le va bien, y bien lo sabe el presidente de la Junta, si acordamos, si dialogamos", ha aseverado Cuenca, quien ha incidido en que con la capital granadino "no se juega", siendo hoy "orgullosa" y habiendo "dejado atrás otros tiempos más oscuros".





Ha animado al PP a "no derogar" las iniciativas puestas en marcha por su equipo de gobierno, que ha trabajado con una "fomra de creer" en la capital en paralelo a una apuesta por "gestionar" por lo que hoy Granada, ha continuado, "mira orgullosa al resto de ciudades de su alrededor".





Desde esa "capacidad de ambicionar" se puede aspirar a "que lo mejor de este país pase en Granada, incluyendo este próximo otoño la Cumbre de Jefes de Estado en el marco de la Presidencia de la UE, y gala de los Goya para 2025.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El equipo de gobierno que salga de esta investidura se va a encontrar proyectos aprobados o en fase de licitación", que "deben servir de palanca transformadora y que suponen" un "punto de arranque" con el que ha dicho que él como alcalde "jamás contó".





"Son cerca de 35 millones de fondos europeos" los que ha señalado que se han obtenido "en escasos 20 meses" en referencia a la segunda mitad del mandato que ha finalizado y "que ya están trazando una línea de inversión sin precedentes por todos los barrios de la ciudad". Ha apelado a seguir trabajando en la línea de consenso que supone el Pacto por Granada.





REPRESENTACIÓN DE LA IZQUIERDA

"La radiografía postelectoral tras el 28M ha definido un salón de plenos en el que la izquierda se ha quedado con una sola voz", una situación sobre la base de la cual ha señalado que el PSOE dará voz a "todo el electorado progresista de Granada".





"En el PSOE tendrán la voz de una izquierda necesaria para la defensa de la equidad en los barrios", la lucha contra la desigualdades y "contra los cortes de luz en los barrios de Norte" así como "que la puerta abierta de los derechos sociales en el Ayuntamiento" no "se cierre".