Expertos alertan de los errores en los seguros de comunidad que pueden costar miles de euros

El principal error que cometen las comunidades de propietarios con sus seguros es contratar por precio, una decisión que a la larga "sale carísimo". Así lo advierten los mediadores de seguros José Manuel Gallego y Mónica Marín, del grupo el Helvetia Caser, quienes han destacado la importancia de entender bien las pólizas para evitar problemas graves cuando ocurre un siniestro.

De hecho, según explica Marín, el ahorro aparente puede conducir a pérdidas económicas muy superiores en caso de imprevistos. "He visto casos donde, por ahorrarse, a lo mejor, pues, 200 euros al año, han perdido miles de euros por un siniestro mal cubierto", asegura la experta.

Las tres claves a revisar en la póliza

Para evitar estas situaciones, José Manuel Gallego subraya que hay tres puntos clave que toda comunidad debe revisar en su seguro. El primero es el capital asegurado, que a menudo está por debajo de lo necesario; el segundo son las coberturas de daños por agua, el siniestro más común; y el tercero es la responsabilidad civil, que puede originar los problemas "más graves y caros".

Según Gallego, la solución no está en buscar el seguro más caro, sino el que ofrezca la protección adecuada: "Un buen seguro no es el más caro, pero es el que responde cuando hay un problema". Este enfoque es fundamental, ya que, como añade Mónica Marín, más del 70 % de las pólizas que revisa "tienen errores y carencias, y lo preocupante es que el cliente no lo sabe".

Ambos profesionales insisten en que su trabajo no consiste en "vender seguros", sino en analizar lo que el cliente ya tiene contratado para proponer cambios que realmente aporten valor. "Mi objetivo no es vender una póliza, [...] es que el cliente duerma tranquilo", afirma Gallego, destacando que una revisión a tiempo es la mejor inversión para el futuro.

Qué hacer ante un incendio en el edificio

En otra línea de prevención, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, Rafael Martín Ambel Gómez, ha ofrecido pautas claras sobre cómo actuar en caso de incendio. Si el fuego se produce en una vivienda del mismo bloque, la recomendación principal es no salir por la escalera, cerrar la puerta, avisar al 112 y hacerse ver por las ventanas.

Si el fuego se origina en la propia vivienda y se puede escapar, se deben cerrar todas las puertas posibles al salir para contenerlo. En el caso de no poder huir, es crucial alejarse del incendio, refugiarse en la habitación más lejana, cerrar las puertas intermedias, llamar a emergencias y hacerse ver desde una ventana.

Finalmente, Martín Ambel Gómez recuerda la importancia de las medidas preventivas, como los extintores en zonas comunes, e insiste en la instalación de detectores de humo en las viviendas. Estos dispositivos son "muy económicos y fáciles de colocar", y su alerta temprana puede ser clave para "salvar vidas".