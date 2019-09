Esperpento municipal para hacer balance de 100 días de Gobierno

Así no. VOX apoyará otras posibilidades de gobierno, incluso con el Psoe, si el actual equipo de gobierno no atiende a las peticiones que le ha hecho esa formación política. Dice que Luis Salvador podría convertirse en Luis el breve si consciente en que entren en el Ayuntamiento como asesores, enchufados. De hecho, mañana mismo ante notario para una lista de las personas que el Partido Popular y ciudadanos quieren incluir como cargos de confianza.

Ha lamentado haber dado su apoyo para la formación de este gobierno municipal. Define a Luis Salvador y Sebastián Pérez como dos gallos en permanente pelea.

A las declaraciones del alcalde Luis Salvador que definía como antinatural un pacto entre psoe, podemos y vox, Onofre Miralles insiste en que antinatural es solo el desgobierno de la ciudad de granada.

En caso de que el actual equipo de gobierno no cambiará el rumbo, no dudaría en apoyar una posible moción de censura encabezada por Francisco cuenca, portavoz socialista.

El Partido Socialista con 10 concejales, más 3 de Unidas podemos y un solo concejal de Vox conseguiría la mayoría suficiente para que Francisco Cuenca fuera alcalde. Onofre Miralles advierte a Luis Salvador que no puede estar tan tranquilo porque el apoyo de VOX no lo tiene asegurado. Es un escenario que Onofre Miralles no desea como tampoco va a consentir que ciudadanos y Partido Popular no apuesten decididamente por la regeneración democrática y se eliminen las ayudas a los grupos municipales que ascienden a 1000000 € en los próximos años. Durante esta comparecencia pública el Ayuntamiento de Granada a informado de qué Sebastián Pérez y Luis Salvador comparecerán el próximo jueves para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno. A solo 4 minutos de que se iniciara la rueda de prensa prevista del alcalde y el primer teniente de alcalde, ha sido desconvocada por motivos de agenda.

Desde el PP han asegurado que fue anoche cuando supieron que esta rueda de prensa no se iba a celebrar. Recibieron un aviso de alcaldía a las diez de la noche anulando la convocatoria por motivos de agenda de última hora. La concejal Eva Martín relata los hechos.

Ha lamentado que sólo se haya informado con 4 minutos de antelación y dice desconocer porqué no se avisó antes desde la alcaldía.

Quien también ha hecho balance ha sido el portavoz de Adelante Podemos IU Antonio Cambril quien lamentaba estos 100 días de gobierno del PP y Ciudadanos.

Y el PSOE, se muestra cauto. No se cree los amagos de Vox y no piensa alterar de momento su acción municipal.