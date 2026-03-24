La Diputación de Granada impulsa el nuevo Parque Metropolitano de Bomberos con 5,1 millones

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este lunes el proyecto del futuro Parque de Bomberos Metropolitano. Esta infraestructura estratégica, ubicada en el municipio de Ogíjares, reforzará la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el área metropolitana, con una inversión total prevista de 5.185.619,86 euros.

El nuevo parque, financiado por el Consorcio Provincial de Bomberos, dará cobertura a 28 municipios y atenderá a una población superior a los 215.000 habitantes. Rodríguez ha destacado que este proyecto supone "un paso decisivo en la apuesta firme de la institución por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, reforzando los medios materiales y humanos de nuestros bomberos".

Invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, en prevención y en capacidad de respuesta ante situaciones críticas" Francis Rodríguez Presidente de la Diputación de Granada

En este sentido, el presidente provincial ha señalado que "invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, en prevención y en capacidad de respuesta ante situaciones críticas, y esta infraestructura nos sitúa a la vanguardia en la prestación de este servicio público". Además, ha añadido que "este parque metropolitano dignifica las condiciones de trabajo de los profesionales, dotándolos de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a la exigencia de su labor diaria".

Un edificio moderno y funcional

El edificio principal se estructurará en dos niveles para optimizar la operatividad. La planta baja concentrará las áreas de trabajo, gestión e intervención, conectadas directamente con las cocheras para reducir los tiempos de respuesta. La planta superior, por su parte, albergará los espacios de descanso y vida cotidiana, como dormitorios, cocina y zonas de estar.

El proyecto también incorpora una helisuperficie como parte de una estrategia flexible, diseñada para facilitar futuras ampliaciones. El complejo se organiza en dos volúmenes principales: el edificio central y una pieza auxiliar para lavandería y almacenes, conectados por una calle interior que separa los usos sin perder la continuidad operativa.

En cuanto a su diseño, el futuro parque apuesta por una arquitectura contemporánea de carácter industrial, con una envolvente metálica que unifica los volúmenes y contribuye a la protección solar y a la integración del edificio en su entorno.