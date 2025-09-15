Diputación destina 135.000 euros al arreglo de la iglesia de la Encarnación de Colomera

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado el municipio de Colomera, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Eduardo Martín, y ha visitado la iglesia de la Encarnación, donde en poco tiempo comenzarán las obras de rehabilitación de la cubierta sobre la nave del evangelio del templo.

Esta actuación se enmarca dentro del programa provincial de ayudas para la conservación y restauración del patrimonio eclesiástico de la provincia impulsado por la Diputación. La institución aporta 135.000 euros para esta intervención, mientras que la Archidiócesis de Granada financia otros 95.000 euros, alcanzando así un presupuesto total de 230.000 euros, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

Rodríguez ha subrayado que "esta medida refuerza el compromiso de este Equipo de Gobierno con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico de nuestra provincia", destacando que "la conservación de estos bienes no solo garantiza la seguridad y preservación de edificios singulares, sino que también genera oportunidades para el turismo y la actividad económica de las localidades".

Además, el presidente ha subrayado que "somos conscientes del papel fundamental que juega el patrimonio en la identidad de nuestros pueblos. Con estas actuaciones, contribuimos a mantener vivo el legado histórico-artístico de Granada, al tiempo que fomentamos el desarrollo económico y social de los municipios, y fortalecemos su atractivo como destinos turísticos y culturales".

Sobre la intervención Los trabajos incluyen el levantado de teja, capa de mortero, tablazón y estructura de la cubierta y permitirán reabrir al público la nave del evangelio, actualmente cerrada por motivos de seguridad.

Esta intervención en Colomera forma parte de un segundo programa de ayudas a la conservación de iglesias, dentro del cuál la Archidiócesis de Granada y la Diócesis de Guadix ejecutarán también actuaciones en diferentes municipios de la provincia para los que la Diputación va a destinar este año 2025, 900.000 euros en total.