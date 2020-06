Diego Martínez insiste en que competir es la clave del éxito del Granada

Foto: Granada CF - José Villoslada

Diego Martínez no altera su filosofía. Hoy ha comparecido en rueda telemática, previa al encuentro que este viernes (19,30 h.) disputa en el Nuevo Estadio de los Cármenes frente al Getafe. Según el entrenador del Granada, el equipo debe estar al máximo para al menos competir. No quiere perder tiempo en quejarse de asuntos que no pueda controlar o alterar, como el poco tiempo de descanso que tendrá con respecto al siguiente partido. También insiste en subrayar que lo idea es la misma que la de Simeone y que ya inventó Joseito, ir partido a partido. Por tanto lo del sueño europeo es algo con lo que no se obsesiona. Sobre el asunto Vadillo, que ya se conoce que no seguirá en el club la próxima temporada, ha dicho es algo que dice tampoco le preocupa y ha indicado su confianza en el jugador.

Bajas para el partido frente al Getafe

Para este partido ha manifestado que existen jugadores con dificultades y que esperará a dar la convocatoria hasta apurar sus opciones. Quienes son baja seguro son Antonio Puertas por sanción y Neyder Lozano, Ángel Montoro, Quini y Alex Martíenz por lesión.

Último entrenamiento

El Granada celebra esta tarde (19 h.) su última sesión de entrenamiento antes de del partido frente al Getafe. Será en el Nuevo Estadio de los Cármenes. Será un partido distinto y entre otras circunstancias especiales, el sonido sin espectadores nos puede escuchar muchos matices de lo que sucede sobre el terreno de juego. Martínez ha indicado que todavía no hay suficientes datos para saber el desarrollo de esta serie de once encuentros. Recordemos que los primeros análisis indican que se puede diluir en parte, el conocido como factor campo, uno de los aspectos que más ha beneficiado al conjunto rojiblanco durante este campaña.