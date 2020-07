Diego Martínez hace referencia al agotamiento físico de la plantilla del Granada

Foto: Granada CF – José Villoslada

El Granada todavía tiene opciones para alcanzar plaza europea. No es sencillo, pero las matemáticas no cierran esta puerta. Para mantener esas posibilidad con firmeza, debe ganar este jueves en Mallorca (21 h.) y estar atento a lo que hagan otros equipos que también optan a una plaza continental. El rival no se lo pondrá fácil, pues todavía lucha por mantener la categoría. En el conjunto balear milita Pozo, cedido por el Sevilla y que podría ser un refuerzo para el equipo rojiblanco durante la próxima temporada.

Diego Martínez dirige esta tarde la última sesión, antes de este compromiso. Después, ya solo le quedaran los entrenamientos del viernes y el sábado, previos al enfrentamiento con el Athletic de Bilbao, para cerrar una temporada brillante. Durante su comparecencia el técnico se ha referido al cansancio físico y psicológico de su equipo. Es una circunstancia que se acentúa, pero que también afecta al resto de los clubs de la competición, donde la recta final, con tres encuentros por semana, ha provocado una situación inusual.

Carlos Fernández y el Sevilla

Carlos Fernández se aleja del Granada, debido al interés del Sevilla por incluirlo en sus planes para la próxima temporada. El delantero está cedido en el Granada y parece complicado incluso relacionarlo con una operación que incluyera el traspaso de Rui Silva a la entidad hispalense. Su baja puede ser especialmente significativa No abundan los jugadores de su nivel en su posición. Es otra de las dificultades que se plantean para confeccionar la plantilla de la temporada 20-21, puesto que ya hemos informado que Vallejo iguamente lo tiene complicado para seguir en el club, debido al interés del Real Madrid por traspasarlo. El buen rendimiento de muchos de los actuales futbolistas del equipo granadino, provoca que estén en la órbita de equipos de más poderío económico. No va a ser sencillo confeccionar una plantilla de garantías y una vez más, las cesiones pueden ser la clave para que el Granada pueda mantener un tono importante en la competición.