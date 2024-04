El PP denuncia que la falta de Presupuestos "lastra el progreso" de la provincia

El diputado en el Congreso del PP Carlos Rojas y la senadora 'popular' Eva Martín han informado este lunes en rueda de prensa de los costes que tiene para Granada la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, una circunstancia que han dicho que "lastra el progreso" de la provincia.





"La falta de cuentas ya está afectando directamente a las obras de la Variante de Loja, la conexión Granada-Motril, los espigones, el desglosado 3 de Rules, el acelerador de partículas o la autovía A-81" en tanto "Granada está a la cola de las prioridades de este Gobierno, que no cumple ni apuesta por los grandes proyectos y reivindicaciones históricas", ha afirmado Carlos Rojas, según ha informado el PP en una nota de prensa





"Granada pierde con Sánchez", ha apuntado el diputado, quien ha apuntado que "su irresponsabilidad nos está haciendo perder oportunidades e inversiones que no pueden esperar más". "El PSOE da de nuevo la espalda a los granadinos bloqueando el desarrollo de la provincia mientras aprueba la ley de amnistía y continúan las concesiones a los independentistas", ha añadido Rojas.





"Renunciar de forma deliberada a elaborar los Presupuestos da una imagen muy negativa de inseguridad jurídica y de incertidumbre, especialmente cuando Granada sufre una y otra vez los agravios de un Gobierno incapaz de resolver las deficiencias en conexiones e infraestructuras", ha subrayado.





Por su parte, Eva Martín ha incidido en la "falta de respeto" a los granadinos por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente. "No habla" con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, "no recibe" a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "ni contesta a preguntas en el Parlamento", ha declarado la senadora granadina.





"Sin Presupuestos, el Gobierno guarda en el cajón el soterramiento del AVE en la ciudad de Granada, un asunto clave para terminar con la brecha que sufre la capital y que cuenta con el compromiso del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que sí lo ha incluido en su presupuesto".





"Granada no puede permitir el desprecio y el ninguneo de este Gobierno, que al no elaborar Presupuestos condena a la provincia a nuevos retrasos, con excusas continuas para no dar solución a los verdaderos problemas de los granadinos", ha concluido Martín.