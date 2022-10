El PP denuncia "los presupuestos de la mentira" para Granada

Presupuestos irreales, electoralistas y sin rigor. Así los han definido desde el PP. Se apoyan en el análisis de algunos organismos como el Banco de España. Y como muestra, los populares señalan las canalizaciones de Rules o los espigones de la costa. Lamentan que no se haya querido destinar ni un euro al tren Granada Motril y que el corredor mediterráneo quede en el aire. Se sorprenden de que no haya interés en el soterramiento del AVE a su entrada en nuestra ciudad. Es el presupuesto de la mentira para Granada, según el diputado popular Carlos Rojas quien denuncia que las grandes infraestructuras de la provincia están en el cajón del olvido.

Piensan que se deberían haber impulsado los once desglosados de la presa de Rules aprovechando los fondos europeos.

Señalan que los espigones de la costa podrían tardar 5 años en ser una realidad al ritmo inversor del Gobierno. El museo arqueológico y el poco avance en el tren Guadix-Baza son otros ejemplos de la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez con la provincia. El senador Jose Robles acusa al Gobierno de financiar su campaña electoral con el dinero de todos los españoles

Los populares además destacan que en este año sólo se han ejecutado menos de 30 millones de euros de los 105 que había previsto el Gobierno en los anteriores presupuestos. El diputado popular Pablo Hispán insiste que se tardarán cien años en sacar el agua de la presa de Rules a este ritmo.

La consejera de fomento Marifrán Carazo cuantifica en 1000 millones de euros el dinero que ha dejado de llegar a las ocho provincias andaluzas. Además, considera que se ha hecho un mal reparto de los fondos europeos Next generation. Lamenta que los consorcios andaluces de transportes no reciban dinero mientras que los de Cataluña, Madrid, Valencia y Canarias sí reciben aportaciones del Estado. Ha calificado de ridículas las inversiones en carreteras y lamenta que no se de continuidad a la autovía con Córdoba. Sin embargo, lo que más preocupa a la consejera granadina es la conexión ferroviaria con el corredor mediterráneo. Sólo se contempla el estudio informativo para el corredor que, según dice la consejera, se podría haber hecho al comienzo de la legislatura y llegar a 2026 con el trabajo administrativo hecho.

Además, el tramo de Bobadilla-Algeciras se reduce en un 50% con respecto al presupuesto anterior. Teme Carazo que se ponga en peligro la continuidad de un tramo esencial para articular el corredor mediterráneo en Andalucía.