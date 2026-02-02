COPE
Salvador Fernández se marca dos grandes retos tras su reelección como mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada (León)

Entre sus objetivos figuran sacar la Santa Cena a hombros y lograr la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de la capital berciana

Jacobo Casas

Jacobo Casas

Ponferrada - Publicado el

1 min lectura1:27 min escucha

