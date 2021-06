Cuenta atrás para la solución en el Ayuntamiento de Granada

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), que se mantiene al frente del gobierno local junto a un único concejal de su grupo, ha aclarado este lunes que no tiene la "vocación" de continuar de esta forma los dos años que restan de mandato y que la situación actual se prolongará "semanas".



"Las justas para dotarnos de un gobierno que sea sólido", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas el regidor de la formación naranja, que ha apostillado que "no estaríamos hablando de nada" si los concejales del PP no hubieran abandonado sus competencias.



"Pedimos que vuelvan a sus responsabilidades", ha insistido Salvador, quien cree que, si no hay otra solución, estarán "abiertas todas las posibilidades".



El alcalde ha considerado que con la renuncia de los ediles del PP lo que se buscaba era que él tomara "decisiones en caliente", frente a lo que ha apostado por "buscar soluciones y salidas constructivas".



Asimismo, ha aclarado que no existe "ni un solo expediente atrasado" y ha lamentando que se intente "crear alarmismo" para que parezca que el Ayuntamiento está actualmente en una situación "ingobernable".

Posibles soluciones





Se podrían englobar en dos, que gobierno PP o que gobierne PSOE, pero hay muchos matices y letra pequeña en cada una de esas opciones. La mayoría se consigue con 14 votos y hay que recordar que los socialistas tienen 10 concejales, PP 7, Ciudadanos 2, VOX 3, Unidas Podemos 3, y el grupo adscrito 3 (Sebastián Pérez, Manuel Olivares y Lucía Garrido). Por lo tanto las matemáticas son muy caprichosas y todos necesitarían de 1 voto para gobernar. PSOE y Unidas Podemos suman 13 votos, PP junto a VOX y los no adscritos también 13 así que seguiría faltan uno que podría llegar en forma de abstención. En este caso podría entrar en juego la lista más votada que es la de Paco Cuenca pero necesitaría una votación previa rechazada en el pleno de investidura.

La tercera vía es la moción de censura pero para esta se necesita 14 firmas, el mismo número mágico que acompaña a todo este lío que está cerca de terminarse