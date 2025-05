Cruz Roja atendió a 332 mil personas en Andalucía en 2024 con proyectos sociales

La nueva sede de Cruz Roja en Granada ha acogido una celebración muy especial del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que conmemora cada 8 de mayo el nacimiento de Henry Dunant, fundador de este movimiento internacional y galardonado con el primer Premio Nobel de la Paz. La presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García Palacios, y el delegado provincial de la organización en la provincia granadina, Gabino García García, han celebrado la efeméride bajo el lema “Del lado de la Humanidad”, con la inauguración oficial de las nuevas dependencias de la Institución en la Plaza del Duque: un espacio diseñado por el arquitecto Tomás García Píriz, que ha expuesto los detalles de este proyecto único, que está siendo reconocido en foros y premios de todo el mundo. El Día Mundial ha sido, además, la oportunidad perfecta para presentar en público la memoria de Cruz Roja en Andalucía, que recoge la actividad desarrollada a lo largo de 2024 en toda la región. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha acompañado a Cruz Roja en esta jornada tan especial, junto a representantes de las administraciones públicas, empresas colaboradoras y personalidades de la sociedad granadina, que han trasladado mensajes de felicitación y agradecimiento: “Como alcaldesa de Granada para mi es un honor felicitar a Cruz Roja, cuya labor se pone en valor día a día en nuestra ciudad y en el mundo, estando siempre al lado de los más vulnerables. Quiero dar la bienvenida a la presidenta autonómica que ha elegido nuestra ciudad para presentar la memoria de actividades de Cruz Roja en Andalucía, en el año en que Granada es candidata a Capital Europea de la Cultura 2031”, ha expresado la alcaldesa, que ha agradecido el “esfuerzo de poner a disposición de Granada unas nuevas instalaciones que vendrán a redundar en una mejor atención a todas aquellas personas que buscan un poco de esperanza ante las muchas dificultades que se encuentran en sus vidas”. El delegado provincial en Granada, Gabino García, ha recordado que “el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una jornada para detenernos y tomar impulso. Para sentirnos parte de algo mucho más grande, de un movimiento humanitario internacional que recorre el mundo entero, con más de 160 años de historia y más de 16 millones de personas voluntarias que, cada día, eligen estar del lado de la Humanidad”. Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García, ha destacado la importancia de esta jornada para visibilizar la solidaridad y el compromiso de todas las personas que forman la institución, especialmente el voluntariado, al que ha señalado como “la figura más destacada del año 2024, cuando se ha puesto en valor su papel” en momentos críticos como la emergencia de la dana: “Hubo una demostración de miles de personas que fueron a ayudar a la población afectada en Valencia. Y entre ellas, se encontraba el voluntariado de Cruz Roja, movilizado desde un primer momento”. “En Cruz Roja vemos esas demostraciones de solidaridad a diario, no solo en momentos de emergencia, sino en cada proyecto, en cada acción, los 365 días del año”, ha asegurado Rosario García, que también ha recordado que 2024 fue “muy importante y emotivo”, ya que se conmemoraba el 160 aniversario de la Organización, que recibió la medalla de Andalucía en Valores Humanos con motivo del 28 de febrero. “Un honor y un espaldarazo para todas las personas que formamos la Institución”. Principales cifras de la memoria La presidenta ha desgranado, en su intervención, las principales cifras recogidas en la memoria de actividad que se ha presentado: Más de 332.600 personas han participado en los diversos proyectos de la Institución en Andalucía, que abarcan desde la atención a quienes sufren extrema vulnerabilidad, al fomento de la salud, la orientación y apoyo en materia laboral a colectivos vulnerables, las actividades vinculadas a la Educación y la formación, la acción por el medioambiente y por supuesto, la respuesta ante situaciones de emergencia. Toda esta actividad fue posible gracias a la implicación de 33.550 personas voluntarias, el esfuerzo de su personal técnico y el respaldo de 158.881 socios, además del apoyo de las administraciones públicas, donantes y empresas colaboradoras. García Palacios ha aprovechado para agradecer “a todas estas personas que forman la inmensa red de solidaridad que hace posible nuestra labor. Gracias a una sociedad andaluza que no deja de demostrar su compromiso”. “Aquí, en Granada, hemos aportado mucho a esos datos”, ha apuntado por su parte el delegado provincial de Cruz Roja, Gabino García: “En 2024, atendimos a cerca de 30.000 personas en toda la provincia. Un trabajo que ha sido posible gracias a la labor de 3.400 personas voluntarias y gracias también al respaldo firme de más de 20.300 personas socias que creen en lo que hacemos y lo hacen posible”. “Son cifras que nos emocionan”, ha señalado Gabino García: “Pero, sobre todo, nos orientan a seguir del lado de la Humanidad, y nos recuerdan que aún hay mucho por hacer y que tenemos que hacerlo bien”. Dos grandes retos sociales La presidenta autonómica ha destacado que, “aunque en Cruz Roja intervenimos en diversas áreas de actividad y todas ellas son relevantes”, existen dos grandes retos a los que la Organización social ha volcado especiales esfuerzos durante 2024: la extrema vulnerabilidad y la soledad no deseada. Más de 48.400 personas atendidas por Cruz Roja se encontraban una situación de extrema vulnerabilidad, incapaces de cubrir necesidades básicas como alimentación, pago de suministros o de otros bienes esenciales. Muchas son familias con hijos a su cargo, como las beneficiarias del Programa Básico de Alimentos que fue gestionado en 2024 por la organización humanitaria en coordinación con el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las administraciones locales y provinciales. “Podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de haber contribuido a que en nuestra comunidad se haya ejecutado el 91% del presupuesto de este programa, que ha servido para que un total de 19.615 familias puedan acudir a los supermercados para adquirir productos básicos para poder dedicar sus esfuerzos y recursos a otras necesidades”, ha expresado Rosario García. “Nuestra respuesta ante la exclusión va más allá de las acciones que todos podemos pensar, como puede ser la entrega de alimentos o el pago de facturas; acciones que también realizamos, porque son básicas para construir vidas. Pero nuestra labor se caracteriza por una intervención integral”, ha afirmado la presidenta de Cruz Roja en Andalucía. Gracias a este enfoque integral, las personas pueden participar en diferentes iniciativas de la Organización, como programas de apoyo educativo a la infancia (más de 1.700 niños y niñas, en 2024 a través del proyecto Promoción del Éxito Escolar, impulsado por Cruz Roja Juventud), actividades de apoyo emocional, de promoción de la salud, de motivación y activación social… Incluso con acciones vinculadas al medioambiente: “Contribuimos a reducir la llamada pobreza energética en los hogares andaluces, por ejemplo, orientando a las familias sobre el Bono Social, mejorando los hogares de muchas familias que tienen muchas deficiencias, y sensibilizando sobre ahorro energético”. Empleo para la inclusión social El Plan de Empleo de Cruz Roja es otra de las áreas fundamentales en este enfoque integral, como paso esencial en la inclusión social de las personas vulnerables. A lo largo de 2024, 37.970 personas recibieron apoyo laboral en Andalucía, como orientación personalizada, formaciones de capacitación laboral y prácticas en empresas colaboradoras. Esto ha permitido que 7.891 personas consiguieran un trabajo a lo largo de 2024 gracias al apoyo de la organización. “El empleo no solo es una fuente de ingresos, también representa un refuerzo de la autoestima y el empoderamiento personal de quienes lo consiguen”, ha explicado Rosario García, que ha puesto como mejor ejemplo la actividad de Cruz Roja con mujeres víctimas de violencia de género: “El año pasado creamos un nuevo proyecto dedicado a mujeres que han sufrido violencia machista, en colaboración con la Consejería de Empleo. Y no solo las ayudamos a encontrar un trabajo, también les apoyamos emocionalmente en ese camino de construir una nueva vida sin violencia”. Soledad no deseada Otro de los retos sociales destacados en el balance de Cruz Roja ha sido la soledad, que afecta a diferentes colectivos sociales como las mujeres víctimas de violencia de género, las personas sin hogar, los jóvenes y las personas mayores. Rosario García se ha detenido especialmente este último colectivo, “que además de la soledad, se enfrenta al aislamiento social, a malos tratos y a discriminación, aparte de los problemas de salud propios de la edad”. Cruz Roja fomenta que las personas mayores sigan siendo protagonistas de sus propias vidas, promoviendo su autonomía, su participación en la sociedad y su bienestar. Un total de 28.219 personas mayores (el 76% de ellas, mujeres) recibió apoyo de la Organización en Andalucía en 2024: con acompañamiento del voluntariado, apoyo para salir de casa y realizar gestiones y con actividades de envejecimiento saludable y activo. En 2024, además, Cruz Roja centró sus esfuerzos en fortalecer el desarrollo comunitario y las relaciones de las personas con su entorno: “El objetivo es implicar a los comercios de barrio, a los vecinos y a toda la comunidad para generar vínculos. Para que, cuando el voluntario se marche, exista una red que acompañe y reduzca la soledad”, ha puntualizado Rosario García: “El perfil de las personas mayores es cada vez más diverso. Junto a quienes sufren soledad, atendemos a cuidadoras, a personas en situación de maltrato, mayores en zonas despobladas o migrantes que envejecen en nuestro país”. Un año marcado por la emergencia climática El pasado año se puso de manifiesto que Cruz Roja sigue siendo un referente a nivel autonómico, nacional e incluso internacional en el área de Socorros. “Somos la única entidad del Tercer Sector especializada en emergencias; forma parte de nuestro adn desde hace 160 años”, ha recordado la presidenta autonómica. En esta área, el año pasado estuvo marcado por la dana, que golpeó diferentes puntos de España (entre ellos, Andalucía), pero especialmente y con mayor crudeza a la provincia de Valencia. La memoria de actividad de Cruz Roja también recoge la respuesta ante la mayor catástrofe climática de nuestra historia reciente. “El mismo día 30 de octubre salían desde Andalucía los primeros camiones con material de ayuda con destino a Valencia”, ha recordado Rosario García, “Y entre los meses de noviembre y diciembre, Cruz Roja movilizó a más de 8.000 personas entre personal técnico y voluntariado de todos puntos de España. De ellos, más de 300 personas se desplazaron desde la región andaluza, para ofrecer apoyo psicosocial, logístico, atención sanitaria, labores de coordinación, y un largo etcétera. Por supuesto, hemos seguido acudiendo y ayudando a lo largo de 2025. Y vamos a seguir hasta que sea necesario”. La presidenta autonómica también ha hecho referencia a la confianza social en Cruz Roja, “a pesar de bulos y ataques sufridos”. “La ciudadanía, las empresas y las administraciones han respondido a nuestro llamamiento, y eso nos permite desplegar un Plan de Recuperación de tres años que seguirá ayudando a quienes lo han perdido todo”, ha explicado Rosario García, que también ha adelantado algunas claves del trabajo para 2025: “Sabemos que las desigualdades persisten y que hay muchas personas que aún necesitan apoyo. Por eso, vamos a seguir impulsando iniciativas innovadoras, mejorando nuestra red de respuesta y reforzando alianzas con instituciones y empresas para llegar más lejos”. Inauguración de la nueva sede en Granada Unos grandes ventanales permiten ver desde el exterior toda la actividad que se realiza en las nuevas dependencias de Cruz Roja en el edificio Plaza del Duque, inauguradas oficialmente por la presidenta autonómica y el delegado provincial de Cruz Roja en Granada: un espacio que está enfocado al trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la Institución, y que incluye una sala polivalente en la que se ha celebrado el Día Mundial. “Estas instalaciones están pensadas para mejorar nuestra respuesta, para acoger mejor y estar cada vez más cerca de las personas”, ha explicado Gabino García durante la inauguración, después de que el arquitecto responsable, Tomás García Píriz, desgranara los detalles de su proyecto arquitectónico, bautizado “Cruz Roja en la calle”, como símbolo de la transparencia y la cercanía que caracterizan a la Organización. El nuevo espacio destaca por un estilo sencillo y austero en sus formas, pero transmite calidez gracias al material utilizado en casi todos los elementos, y que es seña de identidad de estas nuevas dependencias: el cartón es el protagonista absoluto, tanto en el mobiliario, como en las paredes y puertas. El uso innovador de este tipo de material sostenible y especialmente tratado para ser ignífugo, ha sido ya reseñado en numerosas revistas de arquitectura, ya que ha sido prácticamente ideado para estas instalaciones.