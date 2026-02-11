Sito Alonso presume de la identidad del UCAM en Europa y lanza un aviso para el partido contra el Burgos

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha analizado la victoria frente al Rostock en la FIBA Europe Cup que cierra una segunda fase perfecta con un pleno de seis victorias. A pesar de haber dado descanso a cuatro jugadores y de la dureza del viaje, el técnico ha resaltado la seriedad del equipo: "Hemos jugado al máximo nivel que podemos", ha afirmado, por el respeto que merecía la competición y el resto de equipos.

Identidad, lucha y sacrificio

El preparador ha alabado la mentalidad de sus jugadores, que ofrecieron una gran versión a pesar de no jugarse nada. "Hemos jugado 20 minutos al principio increíbles, de identidad, de lucha, de sacrificio de todos los jugadores", ha destacado Alonso.

Ha añadido que, ante las dificultades, el equipo demostró su carácter al ser "fieles a nuestros valores" en lugar de "dejarse ir". Este espíritu de lucha es lo que llena de satisfacción al técnico, quien se ha mostrado "muy contento por pertenecer a este grupo de jugadores". Como ejemplo, ha revelado que Jonah Radebaugh "pidió salir para ayudar al equipo" en el tramo final.

La Liga Endesa es lo primero

Pese al inmaculado recorrido europeo, Sito Alonso ha sido tajante al señalar las prioridades del club. "Lo que prioriza nuestro equipo es la Liga Endesa", ha sentenciado, explicando que las rotaciones se hicieron pensando ya en el próximo compromiso liguero.

El UCAM Murcia recibirá el sábado a San Pablo Burgos en un partido que el técnico califica de "una trascendencia increíble" y para el que pide el máximo apoyo de la grada.

Necesitamos que el Palacio sea un fortín

Alonso ha hecho un llamamiento a la afición para el crucial duelo del sábado. "Entiendo que la gente está pensando en la copa, pero nos necesitamos más que nunca el sábado", ha declarado, pidiendo que el Palacio de los Deportes "sea un fortín a rabiar para dar una intensidad superalta".

El entrenador ha alertado sobre el potencial del rival, un equipo que, según ha descrito, "es el que más rápido juega, el que más balones recupera y el que más duro juega". Por todo ello, ha concluido que la victoria es el "único y prioritario objetivo esta semana" y requerirá que el equipo y la afición estén "al cien por cien".