Cómo acabar con las llamadas spam en tu móvil

Cada vez es más frecuente utilizar whatssap e telegram para realizar llamadas. Casi nos sobresaltamos cuando aparece una llamada telefónica en nuestro terminal y, con frecuencia, pensamos que se trata de un spam. Otras veces se trata de llamadas comerciales. De ahí que hayamos escuchado en más de una ocasión aquello de "si no conozco el número, no lo puedo coger". O que alguien nos advierte, "envíame un whatssap diciendo que quieres hablar conmigo". Pocas cosas más irritantes que esas llamadas spam que nos hacen perder el tiempo.

Google Pixel, la solución definitiva a las llamadas spam





Los Google Pixel han conseguido quitarnos para siempre este dolor de cabeza. Pero es necesario que activemos esa herramienta en nuestro teléfono.

Abre la app Teléfono de Google.

Pulsa en el icono de tres puntos verticales situado en la esquina superior derecha.

Clica en Ajustes.

Pulsa en la opción Filtro de llamadas que se encuentra en una nueva sección llamada Asistencial.

Descarga el paquete de voz de tu idioma.

Escoge si quieres que el Asistente de Google conteste con una voz masculina o femenina.

A partir de ahí, con cada llamada que recibamos, aparecerá en nuestro teléfono un botón llamado "Filtrar llamada". Si pulsamos esa función, la persona que nos llame será derivada al Asistente de Google que le preguntará su nombre y el motivo de la llamada advirtiéndole de que estamos utilizando el servicio de filtrado de llamada de Google.

Mientras esté en funcionamiento este filtro no podremos escuchar a nuestro interlocutor.

Además nos sugiere Google Assistant algunas posibles respuestas:

¿Es urgente?: "¿Necesitas contactar con esta persona de forma urgente?"

Más información: Solo para que quede claro, ¿puedes decir algo más sobre el motivo de tu llamada?

¿Quién es?: "Solo para confirmarlo. ¿Quién eres?"

No entiendo: "No te he entendido. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir?".

Volver a llamarme: "Ahora mismo no puede hablar, pero prueba a llamar de nuevo más tarde. Gracias, adiós."





La lista Robinson

En el sitio web https://www.listarobinson.es/ también podemos introducir nuestro teléfono móvil para evitar recibir publicidad de entidades o empresas a las que no hayas dado consentimiento expreso para ello.

Recursos para tratar de evitar la publicidad no deseada ?



?? Inscríbete en la Lista Robinson

?? No des tus datos a cambio

?? Piensa si es necesario crear un perfil

? Evita dar tu consentimiento con fines publicitarios



Más info en nuestro blog: https://t.co/PKvcFWGMbLpic.twitter.com/TGl1KJ76uS — Agencia Española de Protección de Datos (@AEPD_es) November 19, 2021





Si una entidad o una empresa desea enviarnos publicidad personalizada y no le hemos dado nuestro consentimiento expreso para ello, tiene la obligación legal de consultar la Lista Robinson y, si te has inscrito, no podrá hacerte el envío publicitario.

lista robinson, llevan años sin llamarme https://t.co/eZl9u6UhIR — ????‍?? (@epiteliona) November 17, 2021





Se puede inscribir en el servicio de Lista Robinson, de forma voluntaria y gratuita, cualquier persona física que lo desee. En el caso de los menores de 14 años será necesario que lo realicen sus padres o tutores.

