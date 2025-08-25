Combaten por tierra y aire un incendio forestal en la Sierra de Alhama de Granada

El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja con medios aéreos y terrestres para combatir el incendio declarado esta madrugada en un paraje de la Sierra de Alhama de Granada (Granada) y que obligó a desalojar a algunos vecinos que ya han vuelto a sus casas.

Según ha indicado el Infoca, el incendio forestal comenzó alrededor de las 4:35 horas de la madrugada de este lunes en un paraje conocido como Ventas de Zafarraya, en la Sierra de Alhama.

Durante la noche han trabajado en la zona cinco grupos de bomberos forestales con un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.

Cuando las condiciones de luz lo han permitido se han incorporado al trabajo un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra, además de un grupo más de bomberos forestales, otro técnico de operaciones y una autombomba más.

El personal del Infoca cuenta con el apoyo de quince bomberos y ocho vehículos pesados de la Diputación de Granada y el Parque de Bomberos de Loja, según ha explicado el diputado de Emergencias, Eduardo Martos.

Ha explicado además que el incendio afecta al área de Ventas de Zafarraya y comenzó sobre el cementerio municipal, un área del que durante la madrugada fueron desalojados de manera preventiva varios vecinos que ya han regresado a sus viviendas.

El fuego ha afectado de momento a monte bajo y algo de pinar, cerca de unas 25 hectáreas de terreno según las estimaciones de la Diputación, que ha anunciado además que se estudian las causas del incendio.