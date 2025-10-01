COPE
La Carroza del Teatro Real llega a Granada gracias a Fundación Caja Rural

Poli Servián, directora de la Fundación Caja Rural Granada y Lourdes Sánchez- Ocaña, director de Marca e Imagen Institucional del Teatro Real explican el espectáculo lírico de entrada gratuita que se ofrecerá este sábado

Poli Servián, directora de la Fundación Caja Rural Granada, Juan Ramón Ferrerira, concejal de Cultura, y Lourdes Sánchez-Ocaña, directora de Marca e Imagen Institucional del Teatro Real
Jorge de la Chica

Poli Servián, directora de la Fundación Caja Rural Granada, Juan Ramón Ferrerira, concejal de Cultura, y Lourdes Sánchez-Ocaña, directora de Marca e Imagen Institucional del Teatro Real

Granada - Publicado el

1 min lectura

