El Ayuntamiento reanuda el servicio de atención al consumidor en los centros cívicos

El Ayuntamiento de Granada ha vuelto a poner en funcionamiento el servicio de información y atención al consumidor en los centros cívicos de los diferentes distritos de la ciudad con el objetivo de “facilitar la gestión diaria de los consumidores, garantizando en todo momento que no se vulneran sus derechos y ofreciéndoles un servicio de calidad”. Así lo ha dado a conocer el alcalde en funciones y concejal delegado de Consumo, Jacobo Calvo, quien ha informado de que estos Puntos de Información al Consumidor (PIC), ubicados en los diferentes centros cívicos, se suman al servicio que ya ofrece la Oficina de Información al Consumidor del Centro Gran Capitán, “permitiendo a los ciudadanos el asesoramiento y la tramitación de sus requerimientos sin tener que desplazarse de su distrito”.



“El servicio de Consumo se encarga, entre otras cuestiones, de informar y resolver de manera gratuita las consultas ciudadanas en materia de consumo, de admitir y tramitar denuncias y reclamaciones, de realizar actividades educativas y divulgativas y de asesorar a los empresarios y profesionales en materia de consumo, además de facilitar la relación con el Sistema Arbitral de Consumo utilizado para resolver conflictos entre consumidores y empresarios”, ha explicado Calvo, quien ha recordado la importante labor que el área desarrolla durante todo el año velando por las garantías del consumidor durante campañas especiales de un elevado consumo como pueden ser la Navidad o los periodos de rebajas, inspeccionando con regularidad la seguridad y la calidad de los productos que están en el mercado y dando salida a todas las denuncias que se llevan a cabo por parte de los consumidores.



Así, y con el objetivo de facilitar todas estas tareas, el Ayuntamiento de Granada tiene habilitados un total de cinco PIC en los distintos distritos de la ciudad y cuyo servicio de asesoramiento se realiza de manera gratuita todos los miércoles en horario de 10.30 a 13.30 horas sin necesidad de solicitar cita previa por adelantado. En este sentido, el alcalde en funciones ha agradecido la labor que desempeñan en estos puntos las diversas asociaciones de consumidores y usuarios con las que el Ayuntamiento lleva colaborando en distintos ámbitos desde hace ya varios años: Facua Granada en el PIC Zaidín, Afdeco en el PIC Zona Norte, Uce en el PIC Chana, Al Ándalus en el PIC Albaicín y el despacho de abogados Grupo Unive en el PIC Genil.



Calvo ha señalado que estos puntos de información llevaban cerrados desde abril de 2021 y que fue en el pasado mes de abril cuando se consiguieron reanudar, garantizando la prestación de este importante servicio al menos durante los próximos cinco años. Junto a esto, también se ha recuperado la atención del PIC Genil, que era el único que no prestaba el servicio desde hacía más de cinco años.



Especial atención ha prestado el alcalde en funciones a la labor que se realiza en el PIC de Norte, donde sirve como “canal de interlocución con Endesa para los vecinos que están sufriendo de forma injusta cortes en su suministro de luz”: “Este equipo de gobierno impulsó la Mesa Técnica sobre los cortes de luz en Norte, entendiéndola como un espacio de propuestas y no de confrontación, y seguimos instando a la compañía energética para que ponga a disposición de estos ciudadanos varios canales directos de atención donde comunicar sus incidencias, ya sea un teléfono de contacto local o una oficina de atención al público en el distrito”.



El responsable de Consumo ha valorado “muy positivamente” el funcionamiento de estos PIC en el primer trimestre de su nueva andadura, donde ya han atendido unas 150 consultas ciudadanas, la mayoría de ellas (78%) relacionadas con los suministros (46% sobre suministro eléctrico, 13,3% sobre suministro de agua y 19% sobre servicio de telecomunicaciones), frente a un 12,4% de consultas relacionadas con bienes (6,7% sobre muebles y accesorios y 6% sobre vehículos de segunda mano) y un 9,6% de consultas acerca de otros sectores.



En este sentido, la técnico municipal de Consumo Lola Montes ha ofrecido algunos consejos que trasladan cada día a los ciudadanos desde la Oficina de Información al Consumidor del Centro Gran Capitán para garantizar un consumo con los menores riesgos posibles, como es leer al completo los detalles de las facturas, solicitar información por escrito de las contrataciones telefónicas que se realicen o revisar los tiques de compra y garantías de los productos.