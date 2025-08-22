El Ayuntamiento inicia la última fase de remodelación de la calle San Antón

El Ayuntamiento de Granada continúa avanzando las obras para la transformación de la calle San Antón, que entra ya en su fase final con el inicio de la colocación de la nueva solería de granito que vendrá a mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal en toda la vía, además de modernizar su imagen mediante el entramado geométrico de baldosas que recorrerán todo el céntrico eje. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, quien ha visitado la buena marcha de las obras en el tramo comprendido entre las calles Recogidas y Nueva de San Antón junto al concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana, Francisco Almohalla.

“Comienza ahora”, ha explicado Catalina, “un trabajo arduo y complicado por el que se colocarán minuciosamente y a lo largo de unos 4.100 metros cuadrados más de 25.000 piezas de granito de 40x40 cm y de 8 cm de espesor, con un peso de 36 kilos cada una de ellas para garantizar la máxima resistencia y durabilidad y que, sin duda, contribuirán a dar esa nueva imagen de la vía”.

El proyecto de transformación de la calle San Antón, enmarcado dentro del I Plan Municipal de Obras 2024-2027 del Ayuntamiento de Granada y dentro del Plan de Resiliencia Hídrica en el Ciclo Integral del Agua de Emasagra, contempla un nuevo diseño de la calle, que pasará a ser una vía de plataforma única eminentemente peatonal y totalmente accesible, manteniendo no obstante el acceso rodado para vehículos de emergencia y garajes autorizados. Junto a esto, a lo largo del trazado se instalarán 73 jardineras con diferentes composiciones que comprenden dosel arbóreo y plantas autóctonas dotadas de alumbrado indirecto, bancos, farolas con maceteros en altura y 27 nuevos puntos de luz LED de estética clásica con granada decorativa, en consonancia con el entorno.

Además, ha recordado el edil, la actuación incluye la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento junto a la instalación de 24 nuevos imbornales para la recogida de aguas pluviales y la dotación de canalizaciones subterráneas para futuros servicios dirigidos a nuevas actuaciones que favorezcan un modelo urbano más eficiente en el uso de los recursos y más sostenible.

Los trabajos de remodelación se han intensificado durante este periodo estival, aprovechando el menor tránsito de personas y vehículos y con el objetivo de reducir las molestias a vecinos, comerciantes y visitantes, a quienes el concejal ha querido trasladar el agradecimiento del Ayuntamiento por su paciencia ante las habituales molestias que suponen siempre unas obras de esta magnitud. En este sentido, Catalina ha detallado que “actualmente ya está hormigonado prácticamente el 40% de la plataforma de la vía, lo que ha permitido eliminar las zanjas, pasarelas y obstáculos de las obras, mejorando notablemente la accesibilidad y el tránsito peatonal de una calle que incluso en las peores fases de la obra no ha dejado de tener vida”.

Según las estimaciones y al impulso de estas últimas semanas, está previsto que los trabajos puedan estar finalizados a final de año, cumpliendo así con los plazos previstos. Igualmente, el concejal ha aprovechado para recordar el avance que se ha dado también este verano a otras intervenciones enmarcadas dentro del I Plan Municipal de Obras 2024-2027 que se están llevando a cabo en la ciudad, como las de las calles Emperatriz Eugenia, Portón de Tejeiro, Luis Braille, Martínez Campos o San Vicente Ferrer.

La remodelación de la calle San Antón está siendo ejecutada en dos tramos simultáneamente, desde Recogidas hasta Alhamar, por las empresas Obras y Servicios Públicos S.A. y Albaida Infraestructuras S.A., con una inversión global de 2.515.767 euros y un plazo de ejecución de siete meses.