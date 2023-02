El PP apuesta por un plan de inversión en la Red Provincial de Carreteras para luchar contra la despoblación

El presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha abogado este martes por "recuperar el pulso" de las infraestructuras de la red provincial de carreteras como "apuesta de presente y futuro" para fijar a la población en los territorios, una "apuesta por las infraestructuras" que recoge el partido dentro del programa electoral 'La Diputación Del Cambio' a fin de "mejorar las comunicaciones de los pueblos evitando que los vecinos se marchen porque no cuentan con buenas carreteras".





Así lo ha dicho Rodríguez durante una intervención en el puente de la localidad de Albuñuelas (Granada) que lleva años esperando una actuación por parte de la institución provincial que evite la alta siniestralidad que registra dignificando el acceso al municipio.





"Para qué queremos una oficina contra la despoblación si no tenemos buenas carreteras. No se puede empezar la casa por el tejado y hay un déficit claro ya detectado en todas las comarcas que no se arregla con nuevas oficinas sino con inversión y compromiso", ha dicho el dirigente granadino que sitúa la mejora de la red de carreteras de competencia provincial como un asunto de primer orden "que no hace más que recuperar el espíritu de la Diputación que no puede seguir ejerciendo de sucursal bancaria".





DEFICIENCIAS EN TODAS LAS COMARCAS

Rodríguez ha apuntado además a la necesidad de una Diputación de Granada que trabaje alineada con los ayuntamientos dando respuesta a las necesidades que "siguen sin atenderse invirtiendo en sus comunicaciones como está haciendo la Junta de Andalucía para mejorar --ha puesto como ejemplo-- el polígono de Escúzar conectándolo con la segunda circunvalación a través de la A-338".





Para el popular no es de recibo que municipios como Charches no tengan buenas comunicaciones pese a contar con numerosas explotaciones agrícolas que generan empleo pero que "no tienen una carretera digna para el transporte de mercancía"; o que los vecinos de Albuñán "lleven más de un año esperando el desdoble de la GR5104 para reducir la siniestralidad que registra la vía".





Ejemplos, ha dicho Rodríguez, que se multiplican a lo largo y ancho de la provincia y "que reflejan la necesidad urgente de activar un ambicioso plan de inversión al que nos comprometemos para mejorar la red de carreteras".

"No puede ser que los vecinos de un municipio tarden 50 minutos en llegar a otro para un recorrido de apenas 10 kilómetros por una obra que acumula 20 años de retraso", ha dicho en referencia al "esperpento" al que cada día asisten los habitantes de Sorvilán para llegar a la pedanía de Los Yesos a través de la

GR 6203; o "no puede ser que establecimientos de hostelería tengan que bajar la persiana como ha ocurrido en Collados de La Sagra porque no hay buenas carreteras competencia de la Diputación que pongan en valor nuestro patrimonio natural", ha agregado.