Ante el juez por maltrato la pareja de la mujer asesinada en Motril, pero no por su muerte

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a la pareja de la mujer de 51 años que hace una semana fue hallada muerta con signos de violencia en una caravana de Motril (Granada), un arresto por posible maltrato contra la víctima previo a los hechos y no por su asesinato.



Según ha informado a preguntas de los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la detención del que era pareja de la víctima no está vinculada a que "pueda o no ser" responsable del homicidio sino a episodios de violencia machista previos a la muerte y que se han conocido durante la investigación.



Fernández ha recalcado que la investigación continúa abierta con todas las líneas para conocer cómo fue asesinada la víctima, que presentaba numerosas contusiones y signos de haber sufrido una muerte violenta.



La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, continúa pendiente de periciales, la toma de declaración de personas del entorno y a la espera de nuevos datos de la autopsia.



Fernández ha apuntado que se trata de una causa "compleja" porque no hay un indicio claro de cómo se han producido los hechos y ha añadido que la investigación requiere de la máxima discreción y cautela.



Ha confiado además en el trabajo de la Policía Nacional y en que permitirá detener a la persona responsable del asesinato.



La única detención registrada hasta el momento se produjo después de que el pasado lunes La Volaera de Granada, una asociación por la igualdad que en su día prestó ayuda a la víctima, entregara a la Policía una serie de wasap con el contenido de las conversaciones mantenidas con la mujer asesinada.



Según este colectivo, la víctima era maltratada por su pareja, a la que nunca llegó a denunciar.



El cuerpo sin vida fue hallado sobre las 19:30 horas del jueves pasado en el interior de una caravana -ubicada en una pequeña finca situada en una zona de difícil acceso en la parte sur de la N-340, en el término municipal de Motril- en donde vivía la víctima, que tenía alquilado el vehículo y el terreno a un amigo de su pareja.