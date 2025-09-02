La alcaldesa visita la ampliación de la empresa biotecnológica Vircell en el PTS

El Ayuntamiento de Granada posibilitará la ampliación de la empresa biotecnológica Vircell tras la licitación para la enajenación onerosa de la parcela de titularidad municipal 19 ID-3 del Plan Parcial S2 Campus de la Salud que permitirá la ampliación de sus instalaciones y, con ello, el refuerzo de su capacidad productiva y de investigación en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS).

Según ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tras la visita a las actuales instalaciones de la empresa, la enajenación onerosa de esta parcela de 2.263,74 metros cuadrados se aprobará de forma inminente en Junta de Gobierno Local con un presupuesto base de licitación de 4.073.344,15 euros (IVA incluido) y “viene a sumar de forma determinante en la necesaria colaboración público-privada, pieza clave para el crecimiento económico de Granada y el refuerzo de su tejido empresarial”.

“Esta alianza es fruto de la apuesta que el Ayuntamiento de Granada viene realizando por sectores estratégicos vinculados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación científica y sanitaria aplicadas a la salud, al tiempo que refuerza el posicionamiento de Granada como polo de innovación de la mano de una empresa referente que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a más de un centenar de países de todos los continentes, vinculándola siempre a la excelencia científica”, ha destacado la alcaldesa.

Fundada en 1991 y con sede en Granada, Vircell es líder internacional en la producción de reactivos para diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos por medio de diferentes técnicas, que van desde el tradicional cultivo celular hasta los desarrollos más innovadores de Biología Molecular.

Así, y tal y como la remarcado Carazo, la ampliación de sus instalaciones en el Campus de la Salud y el crecimiento de su capacidad de producción conllevará “la creación de nuevos puestos de trabajo cualificado en la ciudad, reforzando nuevas oportunidades para nuestros jóvenes investigadores y favoreciendo la atracción de talento científico y tecnológico a Granada”. En este sentido, ha apuntado que la enajenación de esta parcela responde, precisamente, a la “apuesta por un modelo de ciudad que facilita que nuestras empresas se desarrollen, crezcan e inviertan en Granada”.

La alcaldesa ha valorado el papel global del Parque Tecnológico de la Salud como motor de conocimiento y empleo para la ciudad, creando un entorno favorable de colaboración entre las instituciones, las empresas como Vircell y la propia Universidad de Granada que está haciendo posible el desarrollo en la ciudad de ambiciosos proyectos relacionados con la biomedicina y la biotecnología y su internacionalización.

Por su parte, el director general de la empresa granadina Vircell, el Doctor Joaquín Mendoza, ha detallado que la edificación definitiva resultante constará de 7 plantas en superficie y otras 4 bajo rasante, con una edificabilidad total de 17.600 metros cuadrados que irán íntegramente destinados a usos de Investigación, Desarrollo y Producción de productos destinados al diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas en humanos. En concreto, ha señalado que “con este gran esfuerzo inversor, nuestra empresa, de capital 100% granadino, estará en disposición de producir y suministrar nuevos productos de diagnóstico de enfermedades infecciosas a pacientes en hospitales, no solo de nuestro país, sino de más de 95 naciones de los cinco continentes.”

También el Dr. Mendoza ha destacado, en línea con lo señalado por la alcaldesa que “El crecimiento en instalaciones de Vircell supone también un paso adelante para el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, con cuyo avance nos sentimos plenamente comprometidos y, además, permitirá la posibilidad de sinergias e interacciones científicas con otros grupos de investigación localizados en el parque.”