Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Abierta una investigación por una reyerta en Loja con un detenido

El alcalde denuncia que se trata "nuevamente de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar"

Europa Press

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

La Guardia Civil ha detenido a una persona y analiza el grado de implicación del resto de participantes en una reyerta que ha tenido lugar pasado el mediodía de este miércoles en el centro de Loja, en el Poniente de Granada, tras la cual ha abierto la correspondiente investigación.

Así lo han indicado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, del PP, se ha pronunciado en redes sociales acerca de este "altercado en pleno centro de Loja", el cual ha indicado ha contado con la participación "nuevamente de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar".

"Si hubiera una ley contundente, que cuando una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría. Sin efectivos suficientes de Guardia Civil, sin patrulla permanente en Loja", ha lamentado Camcho, y "sin una ley que castigue al que actúa así, cada vez vamos a peor".

