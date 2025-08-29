¿Por qué repicarán las campanas de la Basílica de la Virgen de las Angustias este domingo?

Este domingo, a las 21:00 horas, repicarán las campanas de la Basílica de la Virgen de las Angustias. Así se anunciará el inicio de septiembre, que Granada dedica a su patrona. Durante este mes, se sucederán los cultos que ofrecen distintas corporaciones en turnos de mediodía y tarde, además de la Ofrenda Floral en el día de su festividad litúrgica, la Virgen de los Dolores, y la procesión que tradicionalmente se celebra el último domingo de este mes y que en esta ocasión será el día 28. Al caer la tarde, se recordará cómo se medían las jornadas en Tierra Santa durante la vida de Jesús, según la costumbre de considerar que, cuando comenzaba la oscuridad, ya era el día siguiente.

Esta escena se ha repetido durante varias décadas, pasando prácticamente desapercibida, hasta que, durante el mandato de Antonio González como Hermano Mayor de la corporación patronal, se hizo pública y son muchos los granadinos que se acercan a las puertas del templo para presenciarla. Fue en 2022 cuando esto sucedió por primera vez y desde entonces se abren las puertas de la Basílica para que el público pueda contemplar a la Patrona.

vestida con el manto de los alféreces y dos estrenos

La Virgen de las Angustias aparecerá ya vestida con su tradicional indumentaria de septiembre, el Manto de los Alféreces, con el que permanecerá hasta la jornada previa a la procesión, cuando pasará a vestir el Manto del Pueblo. Además, lucirá dos estrenos: un sudario del siglo XVII, realizado en nácar, recientemente restaurado, y dos nuevos cojines bordados en oro fino sobre damasco de seda del siglo XIX, sobre los que reposará la imagen de Cristo. La Virgen será cambiada de vestimenta durante la mañana del día 31 de septiembre y por la tarde ya podrá contemplarse así en su camarín.