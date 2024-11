Esta es la reacción de las cofradías granadinas ante la tragedia de Valencia

Uno de los fines principales de las hermandades es el ejercicio de la Caridad. Las cofradías granadinas no están siendo ajenas a la situación que se vive tras la DANA de Valencia y están trabajando para ayudar a los damnificados. La Federación de Cofradías coordina muchas de estas actividades. Lo hace a través de su propia cuenta bancaria y ha acordado que cada corporación ingrese con este fin un mínimo de 200 euros y la propia Federación 800. La recaudación se entregará a Cáritas Diocesana.

favores

Con motivo de esta campaña, la Cofradía del Cristo de los Favores han informado destinará a este fin 2.000 euros y que “esta donación tiene como objetivo colaborar en la respuesta humanitaria ante los daños provocados por las fuertes lluvias e inundaciones, que han dejado a muchos residentes de la zona en situación de vulnerabilidad. Cáritas Diocesana será la encargada de gestionar estos fondos para brindar ayuda directa a los damnificados”.

FERROVIARIOS

La Hermandad de los Ferroviarios también anuncia que este miércoles 6 de noviembre recogerá en su Casa de Hermandad ropa, agua, productos de limpieza y alimentos. La organización está a cargo del equipo capataces y costaleros del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El horario será de 18 a 21 h.

escolapios

La Cofradía de los Escolapios actúa junto con otras hermandades y empresas en una “plan de recogida de material humanitario para ayudar a las personas afectadas por la DANA de Valencia”. Desde la corporación penitente indican que esta ayuda se dirija a “lugares sin luz ni agua, en muchos casos, por lo que se pide que los alimentos que se donen sean en la mayor medida no perecederos, listos para su consumo y que se puedan conservar a temperatura ambiente. Cuanto más pequeños sean los envases, más se evita la contaminación causada de dejarlos abiertos. Algunos de los elementos que cumplen estas características puede ser el fiambre envasado y loncheado, pan de molde, conservas de carne, verduras o pescado, legumbres preparadas, leche en polvo, proteína en polvo entre otros. Es esencial la donación y aporte de agua, y en el caso de donar otras bebidas tener en cuenta que en la mayoría de hogares no hay nevera, por lo que se aconseja donar en envases individuales, bricks, leche y aquellos yogures pasteurizados que no necesiten de nevera. Además, se solicita la donación de aquellos elementos de higiene personal necesarios, como puede ser toallitas o esponjas jabonosas desechables". En este caso, los puntos de recogida son: Casa de Hermandad de los Salesianos de lunes a viernes de 18 a 21 h., Parroquia del Corpus Christi de lunes a sábado de 9 a 20 h., Frutería Martín (calle Baratillos) de lunes a sábado de 8 a 21 h. y en la Parroquia de San José de Calasanz de lunes a sábado en las eucaristías de las 11 y las 20 h.

concierto benéfico

Además, la Federación está trabajando para celebrar un concierto extraordinario, en el que participarían bandas cofrades y cuya recaudación también se destinaría a este fin. Actualmente, están en labores de producción, buscando el espacio donde poder desarrollar esta actividad.