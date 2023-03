Primeras previsiones meteorológicas para la Semana Santa en Granada

Faltan 11 días para el Domingo de Ramos. Las previsiones meteorológicas comienzan comienzan a tener más datos que los estacionales y alcanzan hasta el Martes Santo, siempre teniendo en cuenta que la variabilidad de primavera, convierte este período del año en uno de los más complejos para hacer este tipo de cálculos. No obstante, con los datos que ahora se manejan se esperan los cielos estén cubiertos, pero no se prevé la presencia de lluvia en Granada durante ninguno de los días a los que alcanzan estas previsiones. En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos serán similares a los actuales o ligaramente más bajos y las maximas inferiores a las de estos primeros días de primavera.