El Patronato de la Alhambra decide cambiar el itinerario de la salida extraordinaria de la Virgen

Granada - Publicado el 12 may 2025, 11:43 - Actualizado 12 may 2025, 12:26

La Cofradía de Santa María de la Alhambra está celebrando el XXV Aniversario de la Coronación Canónica de su titular. Con este motivo se han previsto una serie de salidas extraordinarias. La Virgen partirá el día 20 de mayo desde su templo del recinto monumental, hasta la Basílica de San Juan de Dios, donde se celebrará un Triduo, para después ser llevada hasta la Catedral el 24 del mismo mes. En el seo metropolitana, donde precisamente tuvo lugar la mencionada Coronación, se celebra una Eucaristía, retornando por la tarde a su sede canónica.

una decisión del patronato

El día 20 de mayo, estaba previsto que el itinerario transcurriera por el interior de la Alhambra, a través de espacios destinados a la visita turística como la Medina o el Generalife, a instancias del propio Patronado de la Alhambra. Finalmente, no podrá realizarse este recorrido, pues según informa la cofradía, les han comunicado desde este mismo patronato, que existen riesgo de un "posible daño forestal y medioambiental". Por ello, la alternativa elegida ha sido salir por la Puerta de los Carros y seguir el paseo que desde este lugar discurre junto a la muralla, para luego tomar la Cuesta de los Chinos, que por primera vez acogerá la procesión de la corporación penitente, estando previsto que se puedan contemplar escenas de una belleza plástica singular. La salida por la mencionada Puerta de los Carros será posible debido a que la Santa María de la Alhambra irá en el paso de la Divina Pastora de Gojar, puesto que en su paso habitual no sería posible realizar este recorrido, debido a su dimensiones. No obstante, cuando la Virgen salga de la Basílica de San Juan de Dios, lo haré ya en su trono habitual, inspirado en el Patio de los Leones.

itinerario definitivo

El itinerario y horario definitivo queda de la siguiente manera: Salida de la Iglesia de Santa María de la Alhambra (16,30 h.) Puerta de los Carros, Real de la Alhambra, Bosque de la Alhambra, Torre del Agua, Cuesta de los Chinos, Paseo del Algibillo, Paseo de los Tristes, Carrera del Darro, Iglesia de San Pedro y San Pablo, Plaza de Santa Ana, Iglesia de Santa Ana, Plaza Nueva, Elvira, Iglesia de San Andrés, Puerta de Elvira, Plaza del Triunfo, Tinajilla, San Juan de Dios y llegada a la Basílica de Juan Jua de Dios (21,30 h.).