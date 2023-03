Manuel Amador es nombrado para ejercer una importante responsabilidad cofrade

Manuel Alejandro Amador ha sido designado coordinador de la Comisión delCentenario de la Federación Cofradías de la Semana Santade Granada, efeméride que se conmemora en el año 2026. Amador ha sido Pregonero de la Semana Santa de Granada, hermano, entre otras corporaciones de la Esperanza, Angustias y Aurora, y colaborador de CRUZ DE GUÍA ya ha mantenido contacto con el grupo de trabajo que le han asignado desde la entidad coordinadora de las cofradías de penitencia. Este grupo de está compuesto por los siguientes cofrades: Armando Ortiz, presidente de la Federación, y sus directivos Alejandra Cabrera (vice secretaria), Miguel Hurtado (vocal de Formación y Cultos), a los que se unen José Luis Ramírez, Pregonero de la Semana Santa y ex Hermano Mayor de Santa María de la Alhambra, José Cecilio Cabello, comisario de las coronaciones de la Amargura y la Soledad de San Jerónimo y Pregonero de la Semana Santa, Emilia Cayuela, Pregonera de la Semana Santa, Manuel Lirola, ex Hermano Mayor de la Aurora y uno de los fotógrafos más reconcidos en el género cofrade, Antonio Padial, historiador, Ángel Sabador, experto en Protocolo, Javier Sierra, ex Hermano Mayor de la Cofradía de la Lanzada, y María José García, directora del Centro de Estudios Cofrades. Además el Pleno de la Federación ha elegido a tres hermanos mayores 17 de enero para que también participen en esta comisión. Se trata de Germán Bolívar (Humildad), Enrique Trujillo (Lanzada), y Vicente Gomáriz (Vía Crucis).