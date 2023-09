La Lanzada lamenta no poder contar con música en su traslado con motivo de la procesión magna

Como ha informado COPE, los traslado matinales previsto el 12 de octubre con motivo de la procesión magna que tendrá lugar el 14 del mismo mes durante del Encuentro Nacional de Cofradías, no podrán contar con acompañamiento musical debido a la ordenanza municipal que regula la convivencia ciudadana. Ante esta circunstancia, la Cofradia de la Lanzada ha emitido el siguiente comunicado:

"Es con profundo pesar que la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada se ve en la necesidad de comunicar una importante alteración para el próximo Traslado a la Catedral, previsto para el 12 de octubre por la mañana.

Lamentablemente, por parte de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, se nos ha comunicado una prohibición expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Granada y su Junta de Seguridad en relación al acompañamiento musical previsto con la presencia de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús en este evento. Hemos de puntualizar que se habían realizado consultas previas a las instancias locales sobre la “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada”, informando en un primer momento que el acompañamiento musical se ajustaba a lo que en la norma se dicta, motivo por el cual la Hermandad decide acordar con la formación musical su acompañamiento.

Del mismo modo, en ningún momento se había planteado la incorporación del acompañamiento musical a la salida del paso de misterio (6.30 horas), sino una vez alcanzado el Palacio de Congresos (8.00 horas), extremo éste también conocido por el ente local, siempre en coordinación con todos los actores correspondientes, buscando la coexistencia armónica y pacífica, así como el compromiso expreso de que la circunstancia de ir con acompañamiento musical no iba a producir retraso alguno, habiendo ya gestionado con la formación su vía de escape en la llegada a la Plaza de la Pasiegas para no entorpecer el acceso hasta la Puerta del Perdón, haciendo ver todo esto último en su conjunto que la decisión fue meditada, estudiada y programa con minuciosidad para no inferir en el normal desarrollo de los traslados.

Esta determinación que la comisión de seguridad ha tomado en coordinación con los responsables de la Federación, en lo que a los traslados se refiere y comunicada en el día de ayer nos lleva a tener que prescindir de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús. Lamentamos profundamente esta situación, ya que consideramos que pese a que la norma es clara en quién toma la decisión de autorizar o no este tipo de circunstancias, se genera agravio comparativo en cuanto a las manifestaciones públicas religiosas con otras actividades que se organizan y se han desarrollado en la ciudad de Granada, en las mismas circunstancias según la ordenanza municipal incluida en el TITULO III. CAPITULO II. ARTICULO 96.- ACTOS EN LA VIA PUBLICA.

Entendemos la importancia de mantener un ambiente de armonía y respeto en nuestra ciudad, pero también creemos que la música desempeña un papel fundamental en la expresión de nuestra fe y devoción. Agradecemos la comprensión y apoyo en estas últimas semanas de preparativos, extendiendo especialmente este comunicado a los componentes de la agrupación musical, que con esmero, dedicación y cariño tenían las ilusiones puestas en formar parte junto a nuestra corporación de un momento histórico.