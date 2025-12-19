Jesús Despojado prepara su Operación Carretilla

La Hermandad de Jesús Despojado ultima los detalles de su Operación Carretilla. Se trata de una iniciativa solidaria mediante la cual recorren espacios urbanos recogiendo productos y donativos con destino a su Bolsa de Caridad.

horario e itinerario

La cita es el próximo lunes 22 de diciembre. La comitiva, en la que participará la Banda de CC y TT de Jesús Despojado, partirá a las 18 h. El itinerario será el siguiente: Fuente de las Batallas, Carrera de la Virgen, Fuente de las Granadas, Pza. del Humilladero, Ribera del Genil, San Antón, Plaza de Jesús Despojado. Será la primera vez que esta Operación Carretilla salga desde la Fuente de las Batallas.