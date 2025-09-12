Inauguración de la Capilla-Museo de las Penas

La Parroquia de San Matías albergará desde este fin de semana la Capilla-Museo de la Cofradía de Paciencia y Penas. En ella se exhibirán algunos de los objetos artísticos más significativos de la hermandad. La inauguración está prevista después de la Eucaristía de las 20:30 que se celebra con motivo del LXVI aniversario de su fundación.

vocalía de caridad

Además, la Vocalía de Caridad de la hermandad ha puesto en marcha, un año más, la Campaña de Recogida de Material Escolar que este año nuevamente será destinada al Colegio Amor de Dios de la zona norte de la ciudad. Se necesita todo tipo de material (bolígrafos, gomas, lápices, libretas, rotuladores, tijeras, pegamento). También nos han pedido estos libros: Letrilandia Libro de lectura 1, 2 y 3. Se podrá realizar la entrega de material durante la apertura de la Casa de Hermandad o en la Misa de los domingos hasta el próximo 25 de septiembre, o si se prefiere, realizar un donativo en efectivo o al Bizum de la Hermandad al número 04741 y la Hermandad se encargará de comprarlos.