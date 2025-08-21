La Hermandad de los Favores atraviesa un momento especial y cuenta con un Hermano Mayor en funciones

José Moreno es el actual Hermano Mayor en funciones de la Cofradía de los Favores. Un Decreto del Arzobispo, S. E. R. D. José María Gil Tamayo, tomó esta decisión ante la situación que atravesaba la corporación, descrita en el texto como un momento de "dolor, división y desasosiego". Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando se inició el proceso electoral para la elección de un nuevo Hermano Mayor, conforme a los estatutos de la corporación. Tras la proclamación de dos candidaturas, encabezadas por Norberto Navarro y Laura María Aguilar, se pusieron en conocimiento de la autoridad eclesiástica “presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso”, posiblemente relacionadas con la Ley de Protección de Datos. A raíz de ello, se decidió suspender la votación. Tras un análisis de la situación, se optó por reactivar el proceso electoral; sin embargo, pocos días después, el entonces Hermano Mayor, Juan Antonio Romera, presentó su dimisión.

DECRETOO ARZOBISPAL

Esta situación provocó diversas sensibilidades dentro de la cofradía. Ante estos hechos, el Arzobispo emitió un nuevo decreto en el que se volvía a suspender “hasta nuevo aviso” el proceso electoral y se determinaba que continuaría como Hermano Mayor en funciones José Moreno, quien ya había asumido el cargo tras la renuncia de Romera, en función de su responsabilidad como Vice Hermano Mayor.

En dicho texto se añadía que “el Arzobispado proveerá las medidas necesarias para que la paz vuelva lo antes posible, y se tomarán, en su momento, las decisiones oportunas que permitan restablecer la concordia, el espíritu fraterno y el bien de la Hermandad, por encima de intereses particulares”. Además, se indicaba que “con este decreto no se busca sino el bien de todos sus miembros y restablecer el clima que permita a la Hermandad cumplir su misión de fe, caridad y servicio eclesial con verdad y libertad interior”.