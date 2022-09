GALERÍA GRÁFICA| 1.092 días después la Patrona de Granada vuelve a salir en procesión

En los dos últimos años no ha podido salir la procesión de la Virgen de las Angustias. Las circunstancias sanitarias aconsejaron que no pudiera tener lugar esta muestra del fervor mariano de Granada. La suma ofrecía el dato de 1.092 días. El trono con la Patrona salió diez minutos antes de la hora prevista que eran las 18 h. Una palma real de fuegos de artificio anunció este momento tan esperado. La Hermandad había programado que todo el cortejo formara en la calle y no en el interior de la Basílica, como ha sucedido en los últimos años. En el centro de Carrera de la Virgen estaban los que se sitúan antes de la titular y en un lateral los que hacen el recorrido detrás de Las Angustias. Este novedoso protocolo se pudo cumplir con normalidad. Monseñor Martínez, Arzobispo de Granada, asistió a la procesió en una silla de ruedas debido a su estado de salud, recibiendo numerosas muestras de afecto por parte de los fieles. Como anunció COPE, el Señor se presentaba velado, como muestra de luto por los fallecidos durante la pandemia. La Banda de la Academia de Infantería de Toledo, una de las siete que a participado en la procesión, cerraba el cortejo. Numeroso público asistió a esta manifestación de piedad popular, produciéndose las mayores concentraciones en las primeras horas de su recorrido. No faltaron los tradicionales "vivas" a la Virgen que se sucedieron durante todo el trayecto.

Al volver el trono a la Carrera, las autoridades se volvieron a situar en el lateral donde había iniciado su recorrido. Tras interpretarse el Himno de la Patrona, sonó una nueva palma real y la Virgen retorno a su Basílica mientras se escuchaba el Himno Nacional. Las Angustias permanecerá hasta el próximo martes expuesta a la veneración de los fieles sobre el trono en el crucero de su templo. Eran las once de la noche, hora estimada para su regreso. Granada ha vuelvo a vivir una intensa jornada de emoción mariana.

En el reportaje gráfico de José Velasco, podemos observar algunos de los momenots más significativos de esta procesión.