Dos candidatos a Hermano Mayor en Santa María de la Alhambra

El Cabildo se celebraré el 17 de octubre

Santa María de la Alhambra

Elena Santomé

Santa María de la Alhambra

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La Cofradía de Santa María de la Alhambra celebrará Cabildo Electoral el próximo viernes 17 de octubre. A la cita concurren dos candidatos: Roberto Martín y David Pastor. Ambos han dado a conocer sus propuestas en caso de salir elegidos para dirigir a la hermandad del Sábado Santo, coincidiendo en aspectos como potenciar la formación y la caridad, así como preparar el Centenario de la fundación, que será en 2028, terminar los respiraderos del paso y adquirir la actual casa de hermandad en propiedad. 

roberto martín

Roberto Martín lleva más de medio siglo como hermano de la corporación y ha ocupado diversos cargos en distintas juntas de gobierno: Albacea, Prioste, Secretario, Vice-Secretario, Vocal de Protocolo, Fiscal de Paso, Diputado Mayor de Gobierno, Asesor del Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y, últimamente, Comisario para el XXV Aniversario de la Coronación Canónica que se ha celebrado este año. Profesionalmente, ha estado vinculado a distintos medios de comunicación, en los que ha desarrollado una brillante labor. En su propuesta destaca que puede dedicar "el 100 % de mi tiempo para ponerlo al servicio de la cofradía".

advocación para el cristo yacente

Especialmente llamativo es su deseo de estudiar dar una advocación a la figura del Cristo Yacente que forma parte del conjunto escultórico de Santa María de la Alhambra. En este sentido indica que: “Creo que deberíamos estudiar si sería bueno que la figura del Cristo Yacente que está en el regazo de nuestra Madre tenga una determinada advocación. Para ello se consultaría a los hermanos y se decidirá por mayoría, si ha lugar a tal designación”.

gestión de la iglesia de santa maría de la Alhambra

Otro de los aspectos destacados es solicitar la "cesión y administración de nuestra sede, la Iglesia de Santa María de la Alhambra; ello puede reportar un beneficio económico, tanto para la Curia como para nuestra Hermandad". En este sentido propone el uso del templo "para actos cultuales y culturales, como complemento a la misa dominical".

david pastor propone un nuevo titular

David Pastor también tiene una amplia trayectoria vinculada a la cofradía, y su iniciativa más significativa es incorporar a la Santa Cruz como titular de la Hermandad, “aprovechando la reliquia que le fue donada a la Cofradía”. También propone terminar el Guion del Grupo Joven y el ostensorio del Lignum Crucis, un nuevo llamador para el Corpus Chico y el Vía Crucis.

Otras de sus propuestas hacen referencia a la instalación de una tienda parroquial "que nos permita ampliar el horizonte económico", y la implantación de nuevas tecnologías. David Pastor ha elegido un lema para su campaña electoral: “Una sola Hermandad por nuestra Madre y nuestra tradición”. Este hermano de Santa María de la Alhambra ha financiado, en calidad de productor, el documental Coronación: 25 años de Alhambra Coronada.

