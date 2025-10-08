Dos candidatos a Hermano Mayor en Santa María de la Alhambra

La Cofradía de Santa María de la Alhambra celebrará Cabildo Electoral el próximo viernes 17 de octubre. A la cita concurren dos candidatos: Roberto Martín y David Pastor. Ambos han dado a conocer sus propuestas en caso de salir elegidos para dirigir a la hermandad del Sábado Santo, coincidiendo en aspectos como potenciar la formación y la caridad, así como preparar el Centenario de la fundación, que será en 2028, terminar los respiraderos del paso y adquirir la actual casa de hermandad en propiedad.

roberto martín

Roberto Martín lleva más de medio siglo como hermano de la corporación y ha ocupado diversos cargos en distintas juntas de gobierno: Albacea, Prioste, Secretario, Vice-Secretario, Vocal de Protocolo, Fiscal de Paso, Diputado Mayor de Gobierno, Asesor del Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y, últimamente, Comisario para el XXV Aniversario de la Coronación Canónica que se ha celebrado este año. Profesionalmente, ha estado vinculado a distintos medios de comunicación, en los que ha desarrollado una brillante labor. En su propuesta destaca que puede dedicar "el 100 % de mi tiempo para ponerlo al servicio de la cofradía".

advocación para el cristo yacente

Especialmente llamativo es su deseo de estudiar dar una advocación a la figura del Cristo Yacente que forma parte del conjunto escultórico de Santa María de la Alhambra. En este sentido indica que: “Creo que deberíamos estudiar si sería bueno que la figura del Cristo Yacente que está en el regazo de nuestra Madre tenga una determinada advocación. Para ello se consultaría a los hermanos y se decidirá por mayoría, si ha lugar a tal designación”.

gestión de la iglesia de santa maría de la Alhambra

Otro de los aspectos destacados es solicitar la "cesión y administración de nuestra sede, la Iglesia de Santa María de la Alhambra; ello puede reportar un beneficio económico, tanto para la Curia como para nuestra Hermandad". En este sentido propone el uso del templo "para actos cultuales y culturales, como complemento a la misa dominical".

david pastor propone un nuevo titular

David Pastor también tiene una amplia trayectoria vinculada a la cofradía, y su iniciativa más significativa es incorporar a la Santa Cruz como titular de la Hermandad, “aprovechando la reliquia que le fue donada a la Cofradía”. También propone terminar el Guion del Grupo Joven y el ostensorio del Lignum Crucis, un nuevo llamador para el Corpus Chico y el Vía Crucis.

Otras de sus propuestas hacen referencia a la instalación de una tienda parroquial "que nos permita ampliar el horizonte económico", y la implantación de nuevas tecnologías. David Pastor ha elegido un lema para su campaña electoral: “Una sola Hermandad por nuestra Madre y nuestra tradición”. Este hermano de Santa María de la Alhambra ha financiado, en calidad de productor, el documental Coronación: 25 años de Alhambra Coronada.