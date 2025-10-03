COPE
Este domingo es la Romería del Cristo del Paño de Moclín

Marcos Pérez ha informado en COPE de todos los detalles de esta manifestación de piedad popular

Romería del Cristo del Paño de Moclín
Jorge de la Chica

Romería del Cristo del Paño de Moclín

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

