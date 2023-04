Comienza una Semana Santa en la que se pueden batir récords de participación de hermanos en los cortejos

La Semana Santa de 2023 puede convertirse en un punto de inflexión en la vida de las cofradías de Granada. No se recuerda un año en el que la participación, a tenor de las papeletas de sitio repartidas, tuviera unos índices tan elevados. Incluso ha sorprendido a las propias hermandades, que ha última hora han acudido a los sastres para confeccionar nuevos hábitos, aunque han sido muchos los hermanos que no van a poder procesionar y tendrá que esperar a 2024. Exceptuando un par de cortejos, el resto se van a presentar como los más nutridos de todos los tiempos. Los penitentes y las mantillas se van a contar por miles y la muchos de ellos son jóvenes que se acercan por primera vez a estas asociaciones religiosas. Otro tanto se puede decir de las cuadrillas de costaleros, muchas con lista de espera, y de las bandas, cada vez con más músicos. Además, las previsiones meteorológicas no señalan lluvia para ninguna jornada y aunque esto acentúa la severa sequía que padecemos, puede significar que ninguna procesión se vea interrumpida por este fenómeno.

Se presenta un Domingo de Ramos con las renovadas ilusiones de una jornada en la que comienzan los días más intensos del fervor popular de Granada. Viviremos una Semana Santa cinco veces centenaria y que de forma paulatina está recuperando sus señas de identidad.

Borriquilla y Encarnación

La primera procesión será la de La Borriquilla y después vendrá todas las demás. Así lo dijo un pregonero y de esta manera volverá a suceder. El observador atento podrá contemplar que ha terminado el dorado del paso de misterio y una nueva cartela para el respiradero en la que se representa su sede, la Parroquia de San Andrés, desde la que saldrá a las 16,15 h. La Encarnación será la que esté en la calle en segundo lugar. Lo hará desde las 17,30 h. de la Parroquia del Sagrario. La corporación continúa desarrollando con éxito un proceso de renovación y cuenta con el decidido apoyo de sus hermanos y devotos.

Santa Cena, Sentencia y Despojado

A las 18 h. comienzan su recorrido dos hermandades. La Santa Cena que partirá desde la Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo) continúa tallando su nuevo paso de misterio y también ha completado su flamante candelería. Este año la Virgen de la Victoria no lucirá su habitual techo de palio, puesto que se está restaurando y será sustituido por una tela del mismo color. La Sentencia, que tiene su sede en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, lucirá restaurados los varales del paso de la Virgen Maravillas, de lo que se ha encargado Alberto Quirós, un orfebre granadino con el que trabajan muchas de las corporaciones penitentes de Granada.

Cierra el programa de la jornada Jesús Despojado que comienza su recorrido a las 19,05 h.. La salida y regreso tienen como escenario su Casa de Hermandad en la calle Músico José Ayala Cantó, debido a que las dimensiones de la Parroquia de San Emilio no permiten que salgan desde allí los pasos. La cofradía centra sus esfuerzos patrimoniales en la terminación de su paso de palio, pero también presta atención especial a la formación. Ejemplo de esto es la creación de una Escuela de Nazarenos, que pretenden ser un lugar en el que prestar atención a los hermanos de luz de la corporación.

Transmisión de las procesiones

COPE Granada inicia hoy la transmisión de las procesiones de la Semana Santa. El Domingo de Ramos ofreceremos nuestra programación extraordinaria entre las 18 y las 23 h. En la primera parte compartiremos la información cofrade con la deportiva puesto que el Granada juega en El Molinón desde las 18,30 h. Podrán seguirnos en cope.es/granada, aplicaciones móviles y 900 AM. Les ofrecemos a continuación el enlace para que puedan contactar con nosotros a través de la web de COPE Granada.

https://www.cope.es/directos/granada