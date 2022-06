La Cofradía de los Estudiantes organiza dos conciertos durante este Corpus

La Cofradía de los Estudiantes ha organizado dos conciertos en el patio de la antiguia, Colegiata de San Justo y Pastor, hoy Casa Parroquial, uno de los espacios monumentales menos conocidos de Granada y que muestra una extraordinaria belleza. En el primero participará el Cuerteto de cuerdas Strigendo que interpretará un atractivo programa compuesto por las siguientes obras: Canon en Re mayor - Johan Pachelbel (1653-1706), Air on the G String - Johan Sebastian Bach (1685-1750), Zarabanda con variaciones - Georg Friedrich Händel (1685-1759), Minueto y trío - Luigi Boccherini (1743-1805), Allegro del cuarteto KV 157 - W. A. Mozart (1756-1791), Cuarteto americano Fa Mayor nº 12 - A.L. Dvorak (1841-1904), Braveheart (B.S.O.) - James Horner (1953-2015), Juego de tronos (B.S.O) - Ramin Djawadi (1974), Por una cabeza (Tango) - C. Gardel (1935). Esta formación musical se creó en 2020 y está integrada por miembros de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada. Recientemente han obtenido el primer premio del IX Concurso de cámara “Ángel Barrios".

En el segundo actuará Iván Centenillo, ganador de la última edición de la Saeta de Oro, junto al guitarrista Ramón del Paso. Centenillo es una de las voces más acreditadas de nuestro panorama musical y cantante capaz de abarcar numerosos géneros tanto clásicos como populares, además de ser una persona muy reconocida en los ambientes culturales.

Ambos espectáculcos darán comienzo a las 21 h. El donativo será de 8 euros en cada concierto, existiendo la oportunidad de conseguir un abono por 12 euros. Los beneficios se destinarán a la restauración del retablo de Señor de la Meditación.