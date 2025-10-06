El Ayuntamiento restaurará el Cristo de los Favores y recuperará su besapiés del Viernes de Dolores

El Ayuntamiento de Granada financiará la restauración y conservación del monumento al Cristo de los Favores, situado en el Campo del Príncipe. La noticia la ha dado a conocer Marifrán Carazo, Alcaldesa de Granada, en la visita realizada este lunes tras el acto vandálico que ha afectado al monumento y del que ya ha informado COPE. Según fuentes municipales, "la imagen presenta un notable deterioro tras más de treinta años sin intervención desde la restauración realizada en los años noventa por la restauradora mexicana Bárbara Hásbach Lugo". La autoridad municipal ha añadido que "el objetivo municipal es reforzar tanto la conservación como la protección del Cristo de los Favores, en colaboración con la hermandad y la asociación de vecinos, estudiando posibles medidas que garanticen su preservación más allá de la presencia policial habitual".

presupuesto de restauración y recuperación del besapiés del viernes de dolores

Desde el Ayuntamiento indican que "el proyecto, dotado con una subvención de 15.000 euros aprobada por la Junta de Gobierno Local, contempla la reposición y limpieza de elementos pétreos y de mármol, la consolidación estructural, el sellado de juntas, la aplicación de protección hidrofugante y la conservación de la rejería y del entorno del monumento. Tras los desperfectos ocasionados, esta actuación será revisada y actualizada para garantizar una restauración integral del conjunto escultórico y asegurar su preservación. Con ello se pretende también retomar con normalidad el tradicional besapiés del Viernes de Dolores, una de las citas más simbólicas de la Semana Santa granadina".