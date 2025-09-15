El asombroso dato de la Ofrenda Floral y Solidaria a la Patrona de Granada

Cuando en 1982 tuvo lugar la Ofrenda Floral a la Patrona de Granada, existía el temor a que no hubiera una gran participación. Sin embargo, el resultado fue espectacular y asistieron 30.000 personas. Este año todavía no se disponen de datos sobre cuántos miles de devotos han acudido a esta cita con la Virgen, pero sí hay un número que habla del crecimiento espectacular de asistentes: en 2024 hubo 85 corporaciones presentes y este año 117.

monseñor gil tamayo, arzobispo de granada

Desde que se inició la ofrenda a las 10,30 h., que desde la pandemia tiene también carácter solidario, millares de personas se fueron acercando hasta la Basílica de las Angustias con sus flores y depositando donativos para la Fundación Amparo de Granada, recientemente creada por la hermandad patronal y que atiende a los más desfavorecidos, como continuación de la labor de su Obra Social. En el momento en que comenzaba la Ofrenda Oficial, a las 17:30 h, un tercio de los paneles estaban ya llenos de flores. Antes de comenzar esta ofrenda, Monseñor Gil Tamayo, Arzobispo de Granada, se ha dirigido a los presentes, y la paz ha sido uno de sus principales argumentos. En próximos días, la corporación que rinde culto a la Patrona ofrecerá información sobre la recaudación de la ofrenda solidaria.

un nuevo pecherín

La Virgen de las Angustias aparecía, como el año anterior, con un diseño floral de 1887, confeccionado por María Flores, que forma parte del programa de actos conmemorativos de su declaración oficial como patrona. Se podía contemplar a través del dintel del templo en el que había sido colocada. Vestía la Virgen la Corona del Cuzco y el manto de los Alféreces Provisionales, y lucía también un nuevo pecherín, que hace el décimo del tesoro que tiene como ajuar y que se encuentra entre las más valiosas colecciones de arte mariano que existen en la cristiandad y que, desde este año, se puede contemplar en una exposición permanente, situada en uno de los edificios anexos al complejo basilical, el antiguo hospital.

las ofrendas y cope

Las ofrendas particulares no han cesado durante todo el día, con colas que rodeaban la Carrera y llegaban hasta la Acera del Darro. Especialmente espectaculares han resultado, un año más, las ofrendas del Cuerpo de Bomberos, el más antiguo de España, y del Ejército del Aire y el Espacio, con uno de los nuevos helicópteros que este año han sido incorporados al Ala 78, los H135. El Grupo Municipal de Bailes Regionales fue una de las asociaciones artísticas más aplaudidas, al cantar y bailar La Reja ante la Patrona. La Banda Municipal, situada junto al palco de autoridades, presidido por el Arzobispo, Monseñor Gil Tamayo, también se ha sumado a esta cita del septiembre granadino que les ha contado en directo COPE Granada.