Este año no habrá procesión de la Virgen de las Angustias. Así lo ha dado a conocer el Arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, durante la visita que ha realizado a las obras de restauración de la Parroquia de San Andrés. El prelado ha señalado que “la calle no es controlable y ciertamente la Iglesia no puede controlar, ni exigirles a las auotridades civiles que en un día como el de la Virgen de las Angustias, que puede haber 150.000 o 200.000 personas, controlen ese número tan grande. Es pedirles un trabajo imposible. Por tanto, este año vamos a mantener la situación en relación con la Virgen de las Angustias. La apertura del aforo hace que en las iglesias se puedan celebrar con plenitud las fiestas de las imágenes titulares, pero con las grandes procesiones no podemos controlar nada. Tenemos que ser prudentes porque la salud de la gente es el valor prioritario en este momento”.