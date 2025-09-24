COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

"La ZBE de Granada discrimina por empadronamiento sin tener en cuenta los criterios ambientales"

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, visita COPE para repasar el programa de fiestas de San Miguel y los principales temas de actualidad 

Loli Cañavate en COPE
00:00
Descargar

Fran Viñuela

Granada - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 24 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking