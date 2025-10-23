Rodich cumple 65 años: la histórica empresa de Granada que se reinventa con la inteligencia artificial

La empresa granadina Rodich celebra su 65º aniversario, un hito que Jorge Cruz, jefe de su departamento de ingeniería, califica como un "motivo de orgullo". En una entrevista en COPE Granada, ha señalado que la compañía afronta esta fecha como un nuevo comienzo: "Cumplimos los primeros 65 años".

De un taller a una central logística

La historia de Rodich comenzó en los años 60 en un pequeño taller junto al Arco de Elvira, donde se dedicaban a fabricar televisores y radios. Jorge Cruz ha recordado con nostalgia su niñez visitando el despacho de su padre en aquellas instalaciones, un reflejo de "esa pequeña Granada que surgía en los años 60 y 70".

El crecimiento de la empresa hizo inevitable el traslado desde el centro de la ciudad a una moderna central logística de miles de metros. "La evolución es lo que necesitaba, necesitábamos tener ya una salida del centro de la ciudad por el volumen", ha explicado Cruz sobre el cambio a sus instalaciones actuales.

Adaptación constante como clave del éxito

La adaptación a los tiempos ha sido fundamental en la trayectoria de Rodich. En los años 80 incorporaron los sistemas de seguridad y en los 90, los de protección contra incendios. Más recientemente, la profesionalización ha llegado con la creación de su propio despacho de ingeniería.

El futuro: IA y ciberseguridad

Mirando hacia adelante, la empresa está inmersa en la integración de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. "Tenemos que ofrecer lo último, y ofrecer lo último significa pasar principalmente hoy en día por esa adaptación de la inteligencia artificial", ha afirmado Jorge Cruz.

Puede ser que de aquí a 5 años convivamos ya con nuevos productos que a día de hoy no seamos capaces de comprender" Jorge Cruz Jefe de Ingeniería de Rodich

El responsable de ingeniería ha destacado la rapidez de la transformación tecnológica. "Puede ser que de aquí a 5 años convivamos ya con nuevos productos, nuevos trabajos, que a día de hoy no seamos capaces todavía de comprenderlo, pero estamos en ese camino", ha reflexionado sobre el futuro.

Ha sido él totalmente el cuerpo de esta empresa y lo es" Jorge Cruz Jefe Ingeniería Rodich

La celebración del aniversario tendrá lugar en La Chumbera y coincide con el 70 cumpleaños del padre de los hermanos Cruz. Sobre su progenitor, Jorge Cruz ha sido tajante al afirmar que "ha sido él totalmente el cuerpo de esta empresa y lo es", destacando su papel fundamental en su evolución. Será un evento por todo lo alto para conmemorar una larga trayectoria de reinvención.