Rama Jutglar, el youtuber granadino que está realizando la ruta de tren más larga del mundo

Conozcan a Rama Jutglar, un intrépido joven de 23 años oriundo de Órgiva, cuya pasión por los viajes se ha nutrido desde su niñez gracias a la influencia de sus padres, quienes solían aventurarse frecuentemente en su juventud. A través de su destacado canal de YouTube, conocido como "Ramilla de Aventura", ha cautivado a casi 300.000 suscriptores ávidos de sus emocionantes travesías. Jutglar ha logrado llevar su audacia hasta lugares tan extremos como Ucrania en plena guerra, la ciudad más gélida del planeta y, sorprendentemente, ha tenido encuentros con los talibanes en Afganistán.



En la más reciente hazaña de su periplo por el mundo, se embarcó en una aventura sin precedentes: el viaje en tren más largo del planeta. Desde su partida en Portugal el pasado 1 de mayo, ha recorrido más de 8.000 kilómetros a través de 20 trenes distintos. Esta gesta ha implicado más de 80 horas ininterrumpidas a bordo de los vagones y ha llevado a Jutglar a traspasar las fronteras de más de 10 países, atravesando la frontera entre Estonia y Rusia en el proceso.

“Siempre me ha gustado viajar en tren, los viajes extremadamente largos me parecen atractivos, empezó a aparecerme lo de la ruta en tren más larga del mundo y no dudé en probarlo”.

Para poder llegar a Singapur, Rama ha tenido que adentrarse en Rusia, un país que, debido a la guerra en Ucrania, ha quedado aislado al resto.

“En Rusia la primera diferencia que noté fue el no poder usar la tarjeta de crédito y tener que llevar el dinero en efectivo, eso y, obviamente no poder reservar nada a través de Internet. Respecto a la población, no me encontré con ninguna diferencia más”.

Un joven de la Alpujarra Granadina que, sin lugar a dudas, decidió dejar Granada para poder deleitarnos una experiencia alucinante a través de su cámara.