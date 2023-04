El Nuevo Los Cármenes otra vez se muestra como un estadio con poco aforo para el Granada CF

El Granada ha vuelto a colgar el cartel de no hay billetes, como ya ha sucedido varias ocasiones esta temporada. Por tanto, no quedan localidades para poder presenciar el partido que este sábado (16,45 h.) disputa el equipo rojiblanco ante Las Palmas. Se vuelve a poner de manifiesto que la instalación deportiva dispone de un aforo insuficiente para la demanda de los aficionados. La solución a este problema podría llegar mediante la ampliación del recinto, para lo que el club dispone de unos fondos destinados a este tipo de operaciones que ha recibido de liga. Sin embargo no puede ejecutar la obra debido a la falta de acuerdo sobre el convenio de cesión de la instalación. El Granada no se presentó al primer pliego, lo que obligó a redactar un segundo que todavía no se ha publicado y sobre el que la entidad no se ha pronunciado.

Visita de la candidata del PP a la alcaldía

Marifran Carazo, candidata a la alcaldía por el Partido Popular, se ha reunido hoy con el Director General del Granada, Alfredo García, en el Nuevo Los Cármenes. Según ha trascendido tras este encuentro “la alcaldable popular ha tendido su mano para facilitar esta solución y ha recordado que el segundo pliego elaborado por el equipo de gobierno socialista del alcalde Paco Cuenca sigue guardado en un cajón sin publicarse, tras quedarse desierto el anterior pliego”. Este pliego ha contado con el apoyo de Grupo Popular en el Ayuntamiento.

El Estadio de los Cármenes se inauguró en 1995 con motivo del Mundial de Esquí, aunque no se terminó la obra que continua sin estar acaba después de los años transcurridos. Su capacidad es de 19.436 espectadores.