Nueva fase en el Granada que se entrena por grupos, todavía sin Yangel Herrera

Continúa el camino hacia la normalización. Son avances positivos, pero no se debe de bajar la guardia en aspectos como la prudencia y la prevención. El Granada ya ha comenzado a entrenar en grupos. Por ahora. no lo hacen la plantilla de forma global. Además se han sometido a un nuevo test. Yangel Herrera todavía no trabaja con sus compañeros en la Ciudad Deportiva.

El entrenador, Diego Martínez, y su equipo técnico ya pueden tener una más fácil comunicación verbal con los jugadores durante cada sesión. Los grupos siempre son los mismos y continúa sin poder producirse contacto físico. La fecha para la vuelta de la Liga no se ha definido, pero la previsión más optimista toma carta de naturaleza: 12 de junio.

Un dato a tener en cuenta es que Neyder Lozano y Quini, si están en condiciones adecuadas y fuera necesario su concurso, podrían entrar de nuevo en la dinámica competitiva. Si se produjera alguna lesión de larga duración, se podrían diligenciar sus fichas. No es el escenario deseable, pero hay que contemplar esta circunstancia.

Retirada de Sergio Olmos

Sergio Olmos, jugador de Covirán, ha anunciado de forma oficial su retirada como jugador de baloncesto profesional. Tiene 33 años y llegó a Granada en junio de 2018. Desde el club han emitido la siguiente nota:

“El pívot ha puesto de esta forma punto y final a una dilatada carrera que ha desarrollado de forma sobresaliente durante once temporadas, todas ellas en la categoría LEB Oro. Las dos últimas campañas ha vestido la camiseta del Coviran Granada.

Sergio Olmos ha disputado 55 partidos con la entidad rojinegra. En la ciudad de la Alhambra ha sido una pieza fundamental en la pizarra de Pablo Pin. El de Elda promedió la temporada pasada 8’9 puntos en poco más de 18 minutos sobre el parqué. Su momento más álgido llegó en el encuentro disputado ante Araberri, ya que acabó con 16 puntos y 19 de valoración.

En la campaña recientemente concluida, Sergio Olmos ha acabado con 6’1 puntos de media en menos de 14 minutos de juego a pesar de jugar con molestias durante gran parte del año. Su mejor actuación fue en la jornada 3 contra Marín Peixegalego. El interior concluyó el choque con 13 puntos y 20 de valoración.

En sus once temporadas en la categoría Sergio Olmos ha dejado un recuerdo imborrable, sobre todo en los equipos por los que ha pasado: La Palma, Palencia Baloncesto, Cáceres Basket, Ford Burgos, Leyma Coruña y el Coviran Granada.

Además de sus registros deportivos, en los que incluye tres ascensos de forma consecutiva con el Ford Burgos a la liga ACB, el de Elda será recordado por aunar los valores del baloncesto y ser un jugador comprometido, profesional y excelente compañero, así como una inmejorable persona”.