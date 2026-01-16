Nieto acusa al Gobierno de "tomar el pelo" a Andalucía con la financiación y defiende la nueva Ciudad de la Justicia de Granada

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha acusado al Gobierno central de intentar "tomarle el pelo a Andalucía" con el nuevo modelo de financiación autonómica. Durante una entrevista, Nieto ha calificado la propuesta de la vicepresidenta María Jesús Montero como un "nuevo fracaso" y una "tomadura de pelo" para los andaluces.

Nieto ha denunciado que el sistema propuesto, que según él fue pactado con el "independentismo catalán" de Oriol Junqueras, es el mismo que desde 2009 "nos quita cada año 1.500 millones de euros a los andaluces". Ha criticado duramente que Montero lo presente como el mejor sistema para Andalucía, afirmando que sus explicaciones "daban risa, que no pena".

Este es un nuevo fracaso de María Jesús Montero, es la política del fracaso"

El consejero ha señalado que ninguna comunidad autónoma, ni las gobernadas por el Partido Popular ni las del Partido Socialista, ha apoyado el sistema, a excepción de la comunidad catalana. "Este es un nuevo fracaso de María Jesús Montero, es la política del fracaso", sentenció Nieto, a quien considera "incapaz de llevar un sistema de financiación potable, justo y adecuado".

Una Ciudad de la Justicia de última generación

En el marco de su visita a Granada para la entrega de los premios Justicia Andalucía, José Antonio Nieto ha reafirmado el compromiso de la Junta con la Ciudad de la Justicia de Granada. El consejero ha asegurado que su departamento realiza un "seguimiento minuto a minuto" del proyecto, cuyo diseño está en manos de una UTE de estudios de arquitectura granadinos y se espera que sea entregado antes de junio.

Granada, que es la capital de la justicia, tiene que tener las instalaciones idóneas"

El proyecto transformará el edificio del Cubo en una "ciudad de justicia de última generación". Nieto ha destacado que "Granada, que es la capital de la justicia, tiene que tener las instalaciones idóneas". La inversión inicial para la compra fue de 20 millones de euros, y se prevé una cantidad similar para la primera fase de adaptación, además de la futura construcción de un edificio anexo para la jurisdicción penal.

Inversiones en toda la provincia

Nieto también ha repasado otras inversiones en infraestructuras judiciales en la provincia. Ha confirmado que se está culminando la nueva sede judicial de Órgiba para dar servicio a la Alpujarra granadina, se estudia un proyecto de mejora en Motril y se trabaja en la ampliación de la sede de Santa Fe debido al aumento de asuntos.

Tras visitar el partido judicial de Huéscar, el último que le quedaba en la provincia, el consejero ha defendido la importancia de "pisar el terreno" y "hablar con la gente". "He descubierto que la justicia, igual que cualquier otra cosa, se resuelve cuando se pisa el terreno", afirmó, destacando las "ideas muy interesantes y muy útiles" que aportan los propios funcionarios para mejorar la justicia.